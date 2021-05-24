全球疫情延燒，現代人出門除了手機、鑰匙、錢包外，口罩幾乎也成為了必須用品。不過香港網紅晴兒（はるこ）日前不只把口罩戴在臉上防疫，還發現了其他「神秘用途」，並PO出了一系列「口罩變胸罩」的辣照，性感模樣叫不少網友血壓飆升、鼻血狂噴，掀起網路一陣熱議。

憑著童顏巨乳的外型，在香港寫真圈小有名氣，IG坐擁14萬粉絲追蹤的晴兒，近日防疫之餘，不忘給粉絲謀福利，讓網友大飽眼福，不僅臉上的口罩戴好戴滿，她還另外加碼2片口罩，覆蓋住傲人上圍，但由於晴兒實在太「胸」了，一般口罩根本罩不住，「包不住」的誘人模樣，加上其無辜電眼，簡直讓網友看得嫑嫑，不忍苛責晴兒「口罩亂戴」。

不僅如此，晴兒還在貼文裡表示「彼女防疫對策」，替渾圓奶半球「口罩防疫」的吸睛巧思，成功製造時事話題，因此隨即引發大批網友關注，不少粉絲看到兼具養眼、可愛的畫面都眼睛為之一亮，情不自禁的高呼「這口罩應該很值錢了」，甚至打趣的敲碗，直呼想要晴兒這批最純的「原味口罩」。

(中時新聞網)