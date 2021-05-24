民進黨立委王定宇今在臉書貼文PO初表示，網路社群論壇「PTT八卦版」一張截圖，表示上午10點開始有帳號狂洗，鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，一連超多篇，並強調「這是影響防疫安全和國家安全的認知作戰攻擊行為」。但台北市議員徐巧芯轉貼一篇PTT文指出，有鄉民抓出最早在PTT發文洗版的帳號，卻驚訝的發現，「該帳號持有者疑似是一位名叫林瑋豐的前記者，他的太太是民進黨社群中心政務副主任楊敏(Emily yang)？」。

徐巧芯24日貼文鉅細靡遺指出，王定宇宣稱有「中共同路人」在進行認知作戰，揚言要查辦。但眼尖鄉民(網友)卻發現，該文是一名前記者所撰寫，許多親綠營網紅都有轉分享，她自己也嚇了一跳。

PTT八卦版網站截圖。(圖/翻攝自PTT論壇)

該八卦版網友貼文指稱，他朔源貼文時間後發現，是一組神祕帳號「bj26bj所貼文，而該帳號持有人疑似是林姓前記者，更離奇的是，許多網友湧入這位前記者臉書，盼他說清楚講明白之際，他卻隨即關閉臉書。

PTT八卦版網站。(圖/翻攝自PTT論壇)

有網友撰文指出，林姓前記者在臉書關閉前的公開資訊顯示「與Emily yang」結婚，而她可能就是民進黨網路社群中心政務副主任楊敏。

徐巧芯進一步指出，「這一波的認吱作戰套路」模式大概如下：王定宇說八卦版有中共認知作戰要查辦、林瑋豐說八卦版有深藍韓粉攻擊、鄉民查到林瑋豐平常的帳號就常在反串罵陳時中、挺柯文哲、挺中共，鄉民查到林瑋豐的太太是民進黨社群中心副主任、網友約林瑋豐打球但他速速關閉帳號。

今天的網路很熱鬧！各位也知道我平常幾乎二十四小時會海巡網路看看大家都在討論什麼，範圍內容不限藍綠。來給大家講解一下到底鄉民在熱鬧啥。 下午一點半左右，看到王定宇立委氣噗噗的轉發了一張圖，說PTT八卦版竟然有中共同路人在進行認知作戰，揚言要... 由徐巧芯發佈於 2021年5月24日 星期一

繼偽造「自由電子報」散播假消息後，現在中國認知作戰動到防疫重要資訊平台「疾管家」，他們偽造疾管家對話，然後在用這個偽造對話，交棒給PTT、臉書等社群平台發動攻擊，要求大家封鎖這個已經有超過700萬用戶的官方防疫平台。 例如PTT八卦板，今... 由王定宇發佈於 2021年5月23日 星期日

(中時新聞網)