民進黨立委王定宇今在臉書貼文PO初表示，網路社群論壇「PTT八卦版」一張截圖，表示上午10點開始有帳號狂洗，鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，一連超多篇，並強調「這是影響防疫安全和國家安全的認知作戰攻擊行為」。但台北市議員徐巧芯轉貼一篇PTT文指出，有鄉民抓出最早在PTT發文洗版的帳號，卻驚訝的發現，「該帳號持有者疑似是一位名叫林瑋豐的前記者，他的太太是民進黨社群中心政務副主任楊敏(Emily yang)？」。
徐巧芯24日貼文鉅細靡遺指出，王定宇宣稱有「中共同路人」在進行認知作戰，揚言要查辦。但眼尖鄉民(網友)卻發現，該文是一名前記者所撰寫，許多親綠營網紅都有轉分享，她自己也嚇了一跳。
該八卦版網友貼文指稱，他朔源貼文時間後發現，是一組神祕帳號「bj26bj所貼文，而該帳號持有人疑似是林姓前記者，更離奇的是，許多網友湧入這位前記者臉書，盼他說清楚講明白之際，他卻隨即關閉臉書。
有網友撰文指出，林姓前記者在臉書關閉前的公開資訊顯示「與Emily yang」結婚，而她可能就是民進黨網路社群中心政務副主任楊敏。
徐巧芯進一步指出，「這一波的認吱作戰套路」模式大概如下：王定宇說八卦版有中共認知作戰要查辦、林瑋豐說八卦版有深藍韓粉攻擊、鄉民查到林瑋豐平常的帳號就常在反串罵陳時中、挺柯文哲、挺中共，鄉民查到林瑋豐的太太是民進黨社群中心副主任、網友約林瑋豐打球但他速速關閉帳號。
文章來源：PTT八卦版 原文
(中時新聞網)
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