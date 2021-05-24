受新冠肺炎疫情升溫影響，全國進入三級警戒狀態，人潮多的夜市也都暫停營業，台中市卻有名86歲的卓姓婦人，因想要逛夜市而獨自出門，卻不知夜市停業、不斷往前走，走到了離家10公里外的烏日區，所幸熱心民眾發現並報警，才幫助卓婦能平安返家。

烏日警方表示，這名卓姓婦人因臨時想要逛夜市，獨自離開位於中區的住處，到住家附近尋找夜市，卻一直找不到，就這樣沿路走，不知不覺間竟迷失方式，步行到了離家10公里外的烏日區，因卓婦已經不知道自己走到哪裡，只好在街上徘徊。

有熱心民眾看到她走來走去，連忙通報烏日警方，員警到場詢問，發現卓婦記得自己的名字、但已忘了住家地址及自己生日，且不斷拜託員警帶她到中華路夜市，經員警告知，卓婦才知道因疫情影響，近來夜市已經都暫停營業。

警方指出，因卓婦未帶證件，員警透過人臉辨識系統查詢她的身分、戶籍地，終於平安將她送回家，苦尋不到婦人的家人也終於鬆了口氣。

(中時 )