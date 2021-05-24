因應蓬勃發展的網購時代，為避免動植物疫病蟲害藉由網購管道入侵我國，農委會防檢局自107年起即主動搜尋網路電商平臺違規販售動植物檢疫物、動物用藥品及農藥，110年1至4月網搜數量已達27萬1400件，疑似違規商品計571件，較109年同期查獲比率明顯下降。

防檢局表示，當查獲電商平台疑似違規商品時，會立即向網路販售平台檢舉並要求下架，下架率達100％，又因中國大陸於107年8月發生非洲豬瘟疫情，為防堵該疾病傳入我國，防檢局強化網路搜尋違規販售動物檢疫物工作，每日固定搜尋風險性較高的6家電商，另機動性搜尋風險性較低的12家電商，並滾動式調整搜尋平台及關鍵字。

防檢局指出，109年總計搜尋83萬3600件，其中疑似動物檢疫物1632件、植物檢疫物292件、動物用藥品223件及農藥1130件，共計3277件，查獲比率分別為0.196％、0.035％、0.027％及0.136％，相較108年之查獲比率有大幅下降趨勢；防檢局進一步說明，110年1至4月網搜數量已達27萬1400件，疑似違規商品計571件(動物檢疫物237件、植物檢疫物155件、動物用藥品65件及農藥114件)，1至4月查獲比率介於0.154％至0.280％之間，相較109年同期之查獲比率明顯下降。

防檢局表示，早在107年即積極與各電商平台及中華民國無店面零售商業同業公會溝通聯繫，取得建立「非洲豬瘟防疫聯盟」之共識，以阻絕非洲豬瘟等動植物疫病蟲害藉由網購管道入侵，並於108年12月13日增修「動物傳染病防治條例第38條之3」規定，強化電商平台販售檢疫物的管理，在積極執行下，網路查獲疑似違規動物檢疫物已大幅下降，顯示電商平臺已配合建立自我查察機制。

防檢局強調，民眾切勿在網路販售平台刊登、販售或訂購違規境外應施檢疫物與未核准輸入的動物用藥品及農藥，一旦查獲將予以裁罰並將違規品沒入銷燬，民眾切勿以身試法。

(中時 )