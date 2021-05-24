竹山確診個案活動史。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣加強稽查8大行業。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣加強稽查8大行業。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣24日有1例確診個案（案4916），是住在竹山鎮的58歲農民，經衛生局疫調發現，他與（案4305）東方紅時尚會館確診個案女子，兩人曾有接觸；目前，南投縣10件確診個案中，有6人與東方紅有關聯。

南投縣23日出現8人確診個案，其中5人是草屯鎮東方紅時尚會館的工作人員，外傳5人是來自萬華的茶室女，引發高檢署矚目；不過，這5人其實是在地人，被之前從台北市萬華到東方紅上班的2名「個體戶」感染，並非從萬華流竄到南投。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，檢察長張云綺已指示檢察官張鈞翔，與南投縣警察局刑事警察大隊、草屯分局組成專案小組，釐清是否有罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎者，不遵行衛生主管機關指示的犯罪嫌疑，並調閱相關資料、查訪相關人員，從嚴速辦。

南投縣長林明溱表示，南投縣落實查察8大行業歇業情況，希望業者配合；也呼籲民眾發生相關症狀時，主動通報到醫院進行篩檢，避免疫情傳染。

竹山確診個案是農民，農地在雲林縣林內鄉，因此經常自行開車往來兩地；他曾於5月19日，與東方紅確診個案女子，在名間鄉有接觸；5月20、21及22日，分別到過竹山鎮明興農具五金行、和康商行；與農民同住家人接觸者共3人，採檢結果報告皆為陰性，目前居家隔離中。

由於農民個案確診前，曾往返竹山鎮及雲林縣林內鄉，為維護社區民眾安全，南投縣環保局及竹山鎮公所清潔隊，已啟動該鎮全區清潔消毒。

警察局長呂新財表示，警方嚴格查察8大行業違規營業，也加強取締違規群聚，竹山鎮就查獲大陸女子與熟客共5人聚餐，還有泰國籍移工6人群聚案件，都依法函送裁罰。至於外傳東方紅負責人旗下有5家分店，經實際訪查只有2家。

建設處長李正偉強調，縣府聯合稽查小組，全面取締違規營業，24日查察草屯鎮25家養生理容館，如有違法裁罰絕不手軟，請業者配合政府防疫政策。

(中時 )