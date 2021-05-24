今年2月特斯拉投資比特幣的消息曝光後，執行長穆斯克的推文開始牽動比特幣行情，但他的任性發言如今卻害到自己，因為近日比特幣走跌恐怕已讓特斯拉的投資虧損。

比特幣價格追蹤網站CoinDesk顯示，比特幣價格在23日盤中一度跌破34,000美元，24日盤中回到36,466.35美元。比特幣自今年4月衝破64,000美元創下52周高點後，至今已下跌48％。

回顧今年2月8日特斯拉首度公開買進價值15億美元比特幣的消息時，比特幣價格約在38,000美元。若以1月27日特斯拉財報發表會到2月8日之間的平均價格推算，特斯拉買進比特幣的價格約在36,700美元。

若照23日比特幣跌破34,000美元的行情推算，特斯拉持有的比特幣如今承擔1.25億美元價值減損。假設比特幣價格遲遲不見大幅反彈，特斯拉恐怕得在7月22日召開的第二季（4到6月）財報發表會中認列這筆資產減損，儘管這筆虧損對市值5,600億美元的特斯拉而言可能不痛不癢。

(工商 )