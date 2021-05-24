原本計畫要研發靜音超聲速公務客機的艾利恩超聲速公司(Aerion Supersonic)，在成立兩年、原型機還沒造出來就已結束計劃。該公司表示，由於大環境不好，籌集不到足夠資金，只能宣告破產

邊界科學報(The Verge)報導，艾利恩公司的公開電子郵件聲明說：「雖然 AS2超聲速公務機在技術、法規與可持續性上，都符合市場要求，但是在當前的財務環境不佳，要完成預定計畫，需要大量的新資本才能將AS2過渡到生產。考慮到這些問題，艾利恩將採取適當的措施。」

據CNBC報導，艾利恩公司首席執行官湯姆·維奇（Tom Vice）在去年(2020年)1月表示，AS2靜音超聲新客機的開發成本可能達到40億美元。當時，該公司已經花費了10億美元來開發AS2的引擎。

該公司的AS2客機原計畫在2024年首飛，2026年量產。如果成功，速度可達每小時1610公里(1.3馬赫)，而且飛行過程不會產生音爆。

今年早些時候，艾利恩仍希望透過公司收購，或是利用特殊目的收購公司(SPAC)進行公開上市，但是這些想法顯然都沒有實現。

艾利恩公司的主要失敗原因，可能在他們選擇自己研發飛機引擎，其他也有志於研發低噪音超聲速客機的研究團隊，包括洛馬(Lockheed-Martin))、轟鳴超音速(Boom Supersonic)、史派克航太(Spike Aerospace)，都是先研發機身氣動力外型，先確定能達到低噪超音速，並先選用市面上已使用多年的飛機引擎，這樣能節省研發時間與資金，比如轟鳴超音速已在去年10月推出了原型機XB-1，而洛馬的X-59也在去年完成外型設計案。

(中時新聞網)