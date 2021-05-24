得益於線上行銷服務收入大幅增長，中國第二大短影音平台－快手24日公布最新財報，2021年第一季收入較上年同期上升36.6％，符合市場預期。至於反映核心業務表現、按非國際財務報告準則（Non-IFRS）經調整虧損，則由上年同期的虧損人民幣（下同）43.44億元擴大至虧損49.18億元。

路透報導，2021年2月才在香港風光掛牌的快手24日公布上市後首份財報。數據顯示，截至3月底止首季，快手收入為170.2億元，市場預期相當。另，期內淨虧損577.5億元，上年同期為虧損304.9億元，主要因公司上市後估值變動，導致可轉換可贖回優先股公允價值下跌513億元所致。

快手24日收跌3.17％，報232.2港元；較2月中的上市後高位417.8港元下跌逾44％，但較其招股價115港元則仍高約一倍。

公司表示，2021年第一季積極拓展海外市場，第一季海外市場月活躍用戶均值超過1億，到4月進一步增長至1.5億以上，南美洲及東南亞是其進軍海外的核心市場。相對公司首季整體平均月活躍用戶為5.198億。

快手指出，相較於中國，短影音及直播在海外市場的成熟度和滲透率相對較低，看到海外市場蘊藏著巨大的潛力和機遇。

2021年首季，快手的毛利率由上年同期的34.2％增至41.1％，主要因線上行銷服務及電商業務等其他業務擴充，使直播收入占總收入的百分比下降，繼而導致銷售成本占總收入的百分比下降。

期內，快手的線上行銷服務的收入年增161.5％至86億元，對總收入的貢獻首次過半；但直播業務收入為72.5億元，年減19.5％。

至於其他服務（包括電商）的收入為12億元，年增激增到5.9倍；電商交易總額也勁升2.2倍，達1,186億元。

(工商 )