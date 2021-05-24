在港股上市的大陸醫藥企業復星醫藥24日表示，控股股東復星國際累計動用逾人民幣（下同）8億元資金，購入公司約1.01％的股份，增持計畫已完成一半。

根據復星醫藥24日在港交所的公告，於2020年12月1日至2021年5月21日期間，復星國際透過子公司在上海交易所港股通交易系統和香港聯交所累計增持復星醫藥約2,593萬股H股股份，涉資約8.69億元，累計增持股份比例占截至2020年12月1日已發行股份總數的約1.01％。

截至上週五（21日）收盤，復星國際合計持有復星醫藥10.136億股股份（包含9.38億股A股、7,553萬股H股），占已發行股份總數約39.55％。

根據增持計畫，復星國際擬於2020年12月1日起12個月內動用不低於1億元、累計增持不超過復星醫藥2％的股份。

復星醫藥H股24日收跌0.93％報58.3港元，由2021年年初至今已累計漲近六成。

(工商 )