嚴重缺水的北部地區今天下起大雨，蔡英文總統貼出石門水庫上游下大雨的影片表示，各地下起大雨，幾個主要水庫稍微解渴。但她也提醒大家，旱象還沒解除，「拜託大家繼續支援省水喔！」

北部地區近期因降雨量偏少，桃園石門水庫水情燈號降為「減壓供水」的橙燈，蓄水率僅剩8.5％，令不少人憂心缺水問題。

蔡英文今晚在臉書貼出石門水庫下雨的影片表示，「這支短片有聲音，一定要開聲音聽一下！」今天台灣各地下起大雨，幾個主要水庫稍微解渴，請來聽聽石門水庫下雨的聲音！

她感謝把握機會在各地水庫實施人工增雨的同仁，以及最近這段時間以來，投入水庫清淤、打破清淤量歷年平均紀錄的水利夥伴和國軍弟兄姊妹。「透過這些努力，希望能讓水庫有更多雨量和蓄水」。

蔡英文也提醒大家，旱象還沒解除，政府會繼續清淤、開發新水源，盡全力來抗旱，「也要拜託大家繼續支援省水喔！」

(中時 )