拜登政府原本提出來的2.25兆美元大基建計畫，上周五在美國國會兩黨議員都有異議的情況下，拜登團隊提出妥協方案，將規模縮減至1.7 兆美元，縮減4分之1，但共和黨人仍不領情，持續提出不同意見，預料基建帶動效果減弱，科技股重估值壓力減輕，目前標普500指數95%公司開出的新一季度財報，有86%優於市場預期，美股3大指數期貨齊揚。美股周一(24日)開盤上漲46.03點、以34,253.87點開出。

截至台灣時間24日晚間9點35分，道瓊指數上漲175.23點或0.51%、暫報34,383.07點；標普500指數上漲點或0.62%、暫報4,181.65點；那斯達克指數上漲98.49點或0.73%、暫報13,569.48點；費城半導體指數上漲39.82點或1.30%、暫報3,091.92點。

5大科技巨頭漲跌齊揚，電動車大廠特斯拉股價下跌近1%、暫報575.74美元；台積電ADR股價上漲0.42%、暫報112.30美元；聯電ADR股價上漲4.51%、暫報8.81美元。

維珍銀河（Virgin Galactic）近日宣布，「團結號」（VSS Unity）太空船由運載飛機帶至新墨西哥州沙漠上空，點燃火箭載運2名航太員飛向太空，速度達到音速3倍、略高於海拔89公里，隨後滑經大氣層重返地表。這項實驗證實太空旅行可以商用機會，讓該公司開盤大漲17%。

(中時新聞網)