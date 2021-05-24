久旱不雨河川溶氧量低桃市水務局清出6萬條死魚。(水務局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市近期高溫不下雨，導致河川水溫過高、溶氧量不足，有民眾發現河川出現大量死魚，桃園市水務局從本月18日接獲通報，因死於惡臭飄散讓人苦不堪言，在老街溪自大園區戶政事務所至心園橋、茄苳溪自仁德橋至永安橋等附近，還有南崁溪青溪橋、桃園區幸福路附近及大堀溪大堀橋都出現災情。水務局與環保局合作，共清出60個太空包約6萬隻死魚，數量驚人。

水務局指出，陸續接獲通報後，第一時間指派協力廠商至現場處理，平均每日派工30人以上並出動怪手、吊車沿線打撈死魚，還利用攔魚網攔截，減少死魚往下游流影響環境。

在清運死魚的同時，水務局並與環境清潔稽查大隊保持密切聯繫，截至24日已清除了超過60個太空包，重量約30噸，以一隻魚0.5公斤計算，已減少六萬隻死魚對河川環境不利的影響，未來也研擬增加水質監測及改善設施，積極提升桃園市水環境品質。

水務局說，經過環保局檢測水質，並未有重金屬反應，研判水質僅溶氧偏低情況，應是連日氣溫炎熱，且降雨量不足及水中溶氧量較低，才導致魚群大量死亡。未來將持續針對常發生死魚事件的河段加強巡視，並在河道中規劃深潭供魚類生存，設計微棲地增加曝氣，以提高溶氧量，希望創造出魚類友善的生態環境，以減少類似的事件再次發生。

(中時 )