根據聯徵中心最新統計資料顯示，今年1月同時有信貸與房貸的個人，全國共有31.6萬人，創下108個月以來的新高，而雙貸族平均房貸金額為468.7萬元，平均信貸金額為80.9萬元，而當前疫情狀況仍相當嚴峻，若是時間拖長國內經濟難免會受到影響，雙貸族肩上壓力可能也會因此增加。

根據聯徵中心統計，2018年雙貸族數量維持在28～29萬人，隨後跟著房市景氣落底復甦而逐漸增加，一直到今年1月增加到31.6萬人，雙貸族數量與房市景氣呈現正向連動，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在央行提出選擇性信用管制措施前，有些銀行提供條件較好的民眾，信貸加房貸的貸款方案，補足民眾自備款的差額，不過在央行針對房市選擇性信用管制措施後，銀行的態度也不再那麼寬鬆。

國內疫情升級到三級，對於國內觀光、零售業與一般店家，都會造成一定衝擊，去年政府在疫情期間超前部署，針對店家與個人提出紓困與振興措施，疫情很快受控後市場也恢復正常，今年疫情狀況則顯得相對嚴峻，難免影響到部分民眾的生計。

部分房貸搭配信貸購屋的民眾，也是因為手上資金相對有限，才需要使用到信貸，有些信貸則可能屬於裝修的貸款，若是疫情影響時間拉長，影響到民眾的工作與收入，恐怕對於部分購屋人的還款造成壓力，後續可以觀察失業率與後續是否有相關政策推出。

(工商 )