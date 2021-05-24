綠委王定宇指出，今早發現PTT八卦版湧入偽造疾管家對話，他已經要求相關單位儘速查處，PTT鄉民也開始追查，最後發現是前記者林瑋豐所為，而林瑋豐25日晚間也在臉書上承認自己在PTT上發文反串。對此，前國民黨立委陳學聖表示，搞了半天王定宇的新聞來源才是工具性帳號，並忍不住直言，「想想王定宇的水平，還是去租房、附早餐、帶接送，比較真實一點」。

陳學聖25日在臉書上表示，有年輕朋友叫他一定要看這條PTT大新聞「綠媒寫手被抓包抹黑PTT與國民黨與大陸聯手」，蔡英文和民進黨（還有新聞的王定宇），表示這兩天有中共認知作戰，PTT出現叫大家刪除疾管家的資訊，但實際上單純鄉民討論，被這位先生抹黑「PTT被中共、國民黨網軍進攻造謠」導致新聞和王定宇等人轉發抹紅PTT。

陳學聖指出，結果這位先生被抓包自導自演，且已行之有年，還移花接木鄉民評斷輕軌的留言，說是講太魯閣事件，抹黑PTT，被起底後已經關閉各大帳號，「他反串的言論也被大起底，結果是綠媒」。

陳學聖直言，王定宇還說PTT發文者都是「工具性帳號」結果全部查證不是，單純鄉民不爽政策和疾管家，「搞半天自己新聞來源才是工具性帳號，想想王定宇的水平，還是去租房、附早餐、帶接送，比較真實一點」。

網友們也留言回應，「被抓包還馬上關臉書，被眼球要求才重開，社會性死亡了，一路走好」、「民退黨的自導自演栽赃從未少過。很容易判断」、「抹黑藍營認知作戰，結果被抓包從頭到尾自己都在做這件事」。

(中時新聞網)