台中市西屯區泰安國小附設幼兒園一名49歲歲女性廚工24日公布確診新冠肺炎，由於已掌握她的先生、女兒及幼兒園一名老師相繼確診，為免疫情擴大，台中市長盧秀燕立即下令成立泰安國小附設幼兒園前進指揮所，24日日快篩210人，其中208人陰性、2人陽性，這2例陽性將再進一步進行PCR檢驗確認。

台中市政府今日中午火速動員60名人力與物資，於泰安國小附設幼兒園設立前進指揮所，並於下午1時30分完成勤前教育工作分派，第一波針對附幼教師、學童及家屬進行快篩採檢，210人中有2例陽性，將再進一步進行PCR檢驗最後確認。

由於泰安國小與其附設幼兒園分屬不同大樓，染疫女廚工並未負責泰安國小學童的餐點，僅負責附設幼兒園早餐及下午點心，因此第一波先通知泰安附幼師生及家屬進行快篩，為求慎重，25日將再針對國小部學生進行快篩。

而幼兒園園長及老師7人，已直接安排進行PCR檢驗，目前結果尚未出來。

台中市政府說明，台中市24日新增8例本土確診個案，其中案4735為49歲西屯區泰安附幼女廚工，負責幼兒園的早餐及下午點心，曾至彰化旅遊，5月23日與其丈夫案4736、女兒（案4737）至台中榮總快篩陽性，經PCR再次檢確診，一家四口中其兒子已採檢結果仍未出爐，而幼兒園有一名老師也已確診，等待中央判定並給予案號。

(中時 )