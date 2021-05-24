和泰車與TOYOTA在合資汽車製造商國瑞今(24)日傳出確診案例，在桃園中壢工業區的廠區有1名保全確診，稍晚國瑞證實，該員因家屬確診而染疫，由於該名保全屬於外包保全廠商，並不會進入廠區與辦公區域，不會影響公司營運。

國瑞為全台最大汽車製造商，TOYOTA在台總代理持有3成股權，為TOYOTA及HINO在台灣的唯一生產企業，總部位於台北市，2個生產工廠分別位於中壢工業區和觀音工業區。

(中時新聞網)