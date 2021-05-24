國內首家汽車製造商染疫 國瑞1名外包保全確診 22:002021/05/24 中時新聞網 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國瑞1名外包保全確診。圖／業者提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 和泰車與TOYOTA在合資汽車製造商國瑞今(24)日傳出確診案例，在桃園中壢工業區的廠區有1名保全確診，稍晚國瑞證實，該員因家屬確診而染疫，由於該名保全屬於外包保全廠商，並不會進入廠區與辦公區域，不會影響公司營運。 國瑞為全台最大汽車製造商，TOYOTA在台總代理持有3成股權，為TOYOTA及HINO在台灣的唯一生產企業，總部位於台北市，2個生產工廠分別位於中壢工業區和觀音工業區。 桃園母子基隆姊妹 到過萬華確診 王任賢：單日確診達1200人 醫療恐崩潰 (中時新聞網) #和泰車 #國瑞 #汽車製造商 #確診 #TOYOTA 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 郵局陽性員工今確診 多名同事緊急快篩 10:472021/05/18 生活 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 《金融股》確診者曾赴斗六分行 臺企銀：已妥善因應 12:002021/05/18 財經 鎖國1個月！暫停外國人入境、轉機 04:102021/05/18 焦點要聞 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 外送員4家人確診 接單3天足跡曝！全在新北樹林 09:002021/05/18 生活 「先知」楊志良預言：20、21日將達單日確診數高峰 09:212021/05/18 生活 確診或接觸確診者怎麼辦 蘇貞昌：請先待在家 10:012021/05/18 政治 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 財經熱門新聞 台積電6奈米變5G戰場 高通繼聯發科後推新品 搶攻陸市占 - 財經 台股「校正回歸」後能開低收紅的2原因曝光 周二跌也沒關係？ - 財經 今恐限電？ 台電：中火9號機故障 供電再吃緊 - 財經 大陸掐住鋼鐵、電動車命脈 壟斷這1種關鍵原料市場 - 財經 PChome跟進了 大型家電不提供萬華、蘆洲等地安裝服務 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。