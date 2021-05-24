1名網友日前因父親身體不適、呼吸困難，緊急送父親至急診後，院方表示需做完快篩沒事後，才能住院檢查；而父親順利住院後，突然被通知須換病房，醫院解釋是稍早與父親同房的病人確診新冠肺炎，導致父親與其他陪同的家人目前都被隔離，等待篩檢報告出爐；他事後得知相當崩潰，自責地說「如果沒說要送爸爸去急診，爸爸跟哥哥、弟弟是否就不會跟確診者接觸了」。

1名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他的父親日前身體不適，但因為疫情關係，家人們決定讓父親吃醫師先前的處方籤並在家休息，避免至醫院檢查；不過他的父親在23日下午突然感覺呼吸困難，因為當下緊急，他只好先急忙送至急診，醫院判斷須做完快篩後才能住院觀察，而快篩結果沒事，父親因此住進病房。

父親因為呼吸困難被女兒要求送醫治療，沒想到住院後獲知隔壁床的病患確診新冠肺炎，令女兒獲知後相當崩潰。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，父親住進病房後，1名護理時突然緊急通知要換病床，詢問下才知道稍早與父親同一病房的病患確診新冠肺炎，而他則相當崩潰、自責地說「當下真是晴天霹靂，跟確診者在同一個密閉空間3、4小時，然後我家人今天要重新篩檢」；他後來補充他的哥哥因為當時陪同父親一起住院，目前與父親2人都被隔離，等待篩檢結果。

該網友說，「我要抱怨自己，如果沒說要送爸爸去急診，爸爸跟哥哥、弟弟是否就不會跟確診者接觸了」；許多網友則安慰他說，「爸爸已經呼吸困難，送急診沒有錯，不要過度自責」、「別多想這些自責的事，爸爸都呼吸困難了，一定要去醫院的，這就只是運氣不好，不會有事的」、「若全程戴口罩 + 回家有消毒就應該不用太擔心」。

(中時新聞網)