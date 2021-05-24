台灣近期疫情嚴峻，繼上次稱願意盡最大努力幫助台灣盡快戰勝疫情後，國台辦24日表示，願意迅速作出安排，讓台灣民眾盡快有大陸疫苗可用，並安排專家赴台提供防疫諮詢。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，生命至上，抗疫優先，陸方對當前台灣疫情肆虐，危及廣大台灣同胞生命健康安全十分憂慮，感同身受。她說，我們多次講過，願意盡最大努力協助廣大台灣同胞加強疫情防控，盡快戰勝疫情。

朱鳳蓮表示，面對台灣日趨嚴峻的疫情和廣大台胞不斷承受的防疫壓力，台灣一些團體和人士不斷呼籲採購大陸疫苗，對此陸方的態度非常明確，願意迅速作出安排，讓廣大台灣同胞盡快有大陸疫苗可用。如果有需要，也願意積極考慮向台灣派出疫情防控專家，與台灣醫療衛生人士分享抗疫經驗，提供防疫諮詢。

她稱，病毒無情、人間有愛，在台灣疫情日趨嚴峻的當下，必須以廣大台灣同胞的生命安全和健康福祉為上，盡最大努力讓廣大台灣同胞盡快渡過難關，恢復正常生活。

朱鳳蓮又批評民進黨當局利用政治操弄轉移視線是對廣大台灣同胞極不負責任的做法。她呼籲民進黨當局要立即停止各種對大陸協助廣大台灣同胞抗疫進行的污衊抹黑，採取切實行動去除人為障礙，讓廣大台灣同胞的生命健康、利益福祉盡早得到應有的保障。

(工商 )