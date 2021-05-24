疫情嚴峻時刻，國人也乖乖不出門，在家抗議，刺激節目收視率開紅盤，民視多檔綜藝節目收視也大開紅盤。週五晚間《綜藝新時代》總收視人口132萬。周六晚間《台灣那麼旺》更是創新高平均收視3.58、總收視159萬人次。周日晚間《綜藝大集合》創出今年最高平均收視5.23、總收視人口202萬，3節目總和近500萬的收視人口，成績相當驚人，

浩角翔起在《綜藝新時代》扮起女裝，變成活力四射的啦啦隊，「露腋毛與超短裙露腿毛」的攻勢下，讓所有觀眾崩喊「要擦眼藥眼睛不舒服」、「2位女啦啦隊員怎麼長歪了」，加入了啦啦隊女神籃籃更是成為「宅男收視率吸引器」，成為節目最大助攻。《台灣那麼旺》收視率更是創新高，女主持人白家綺2歲兒子斗宅超萌影片，在粉絲團強力收割粉絲，短短2點瀏覽人次高達15萬，成為討論話題也帶進粉絲，節目最高收視4.6再創新高，落在10歲小歌手曾崧瑋身上，人小鬼大的模樣逗得大家哈哈大笑，胡瓜更是直呼：「小歌手們的超萌對話太逼人，難怪觀眾瘋狂」。

《台灣那麼旺》胡瓜、曾崧瑋、白家綺。（民視提供）

周日晚上《綜藝大集合》有療育魔幻水晶球表演還有主持人胡瓜面有難色舉蔡允潔超尷尬，都逗得觀眾笑呵呵，最高收視落在郭忠祐挑戰遊戲，靠胡瓜獎金付房租的郭忠祐，也成婆媽最疼愛的兒子，紛紛為他加油留言要幫他「付房租」，認真模樣擄獲一票粉絲飆出最高收視6.13成為收視率保證。

(中時 )