國內疫情持續炸鍋，本土個案從5月11日至今（24）日止，迅速累積3656人確診，全台也升級為3級警戒，但許多情色業者依舊沒在怕，盡管已被要求暫時停業，還是私下透過LINE、社群論壇攬客，發展人與人的連結。對此有老司機透露，賣淫女子不僅台灣妹，還有各國外籍人士，連原本從事八大行業的酒店小姐都因為生計受影響跟著下海兼差，成為政府補不完的防疫破口。

根據《三立新聞網》報導，台灣新冠肺癌情勢延燒，全台升至三級警戒，八大行業因此被要求暫時停業，但有知情人士爆料，萬華、板橋、中和、三重等地雖淪為疫情重災區，可情色業者為求謀生，完全無視其嚴重性，紛紛轉地下化，持續透過LINE、網路論壇打廣告、招攬尋芳客，流竄各大公寓出租套房和汽車旅館。

無奈警方在明，色情業者在暗，近來警方因疫情勤務忙得不可開交，不僅治安、交通問題要維繫，另外還要追蹤隔離者行蹤、取締沒戴口罩的民眾，哪還有空突擊臨檢，查緝私下偷偷來的色情業者。

不僅如此，老司機還透露，賣淫女子中不只八大行業的酒店小姐，還有剛考完學測就下海賺學費的學生妹，此外越南、泰國、馬來西亞、俄羅斯等地的女生也會兼差，一次價格約落在1500元到10000元不等，無形中讓病毒隨情慾流動，感染黑數難以追蹤估計。

★中時新聞網提醒您：

不良行為，請勿模仿！

尊重身體自主權！請撥打113、110！

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)