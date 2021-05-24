在這次綠營指控PTT的風波中，高虹安指出，有網友發現了綠委范雲的身影。(圖 翻攝自高虹安臉書)

民進黨立委王定宇今天表示，PTT上有帳號鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，並指稱這是影響防疫安全和國家安全的認知作戰攻擊行為，但有網友起底是立場親綠的前記者林瑋豐自導自演，林瑋豐晚間在臉書回應，對所有自以為有趣的反串留言表達歉意。對此，民眾黨立委高虹安在臉書上PO出一張圖，並表示有網友竟然發現了綠委范雲的身影。

高虹安25日晚間在臉書上表示，近日不少執政黨人士和KOL，紛紛提醒大家，疫情當頭、人心惶惶，務必慎防網路認知作戰，但如果總統臉書講的 「假訊息」，有部份是綠營支持者刻意製造出來，再讓自己人打假消毒的；又若是所謂的中共入侵批踢踢，對台灣實施的認知作戰，居然有部份是民進黨高層親友創造出來的。

高虹安質疑，白天推廣防毒軟體，晚上駭客散播病毒，算是一種自我整合的產業鏈嗎？還是這是給台灣人打疫苗，以激起國人抗體反應的苦肉計？同時，高虹安也在自己這篇貼文的留言處PO出一張林瑋豐的論文封面截圖，並指出，「竟然還有網友發現了范雲委員的身影」。

對於范雲也意外捲入這場風波，網友們則留言回應高虹安，「果然名師出高徒，先有師父搞爛台灣防疫系統，後有弟子搞爛台灣言論自由，真是佩服佩服」、「名師出高徒啊」、「好精彩」。

(中時新聞網)