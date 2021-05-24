美國總統拜登儘管提案將2.3兆美元基建法案縮小到1.7兆美元，但共和黨不買帳，認為與其立場仍有很大的差距。兩黨在涵蓋項目、規模及資金來源仍舊喬不攏，該法案何時能取得兩黨共識依然不明朗。

白宮上周五向參院共和黨議員提議，將拜登的2.3兆美元基建法案，縮減6,000億美元到1.7兆美元。但共和黨隨即潑冷水，指拜登政府的新提案，與共和黨的立場仍相去甚遠，兩黨的基建法案談判再陷膠著。

若是僵局遲遲不能打破，民主黨可能試圖逕自推動，利用預算協議程序（budget reconciliation）通過基建方案，共和黨投不投票都無關緊要。

兩黨暫設5月31日的「陣亡將士紀念日」（Memorial Day）為協商期限，所以還有一周的攻防戰可打。

無黨籍的參院預算委員會主席桑德斯（Bernie Sanders），上周日在哥倫比亞廣播公司（CBS）受訪時表示:「我們偏愛兩黨制，但我不認為共和黨領導階層，會嚴肅處理這個國家面臨的重大危機。」

共和黨籍緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）批評，拜登政府在社會支出項目上堅持己見，將使基建法案難以達成。

她上周日上美國廣播公司（ABC）節目受訪指出:「協商應繼續下去，但重點是基本歧見仍在，劃出法案的涵蓋範圍，是兩黨協商的核心。我認為我們離達成共識，仍有不小的差距。」

白宮雖將基建法案支出規模從2.3兆美元砍到1.7兆美元，但仍是共和黨提議的3倍有餘，拜登政府持續強調照顧美國年長者及失能者的重要性。

白宮助理李奇蒙（Cedric Richmond）告訴美國有線電視新聞網（CNN）:「總統很看重人道投資，他不會讓無所作為成為最終答案。他仍將繼續投資美國人民及基礎設施，如此我們才能在明天獲勝。」

(工商 )