本土疫情持續擴散，全國進入第三級警戒，指揮中心指揮官陳時中拜託民眾假日待在家中，未料有些人轉往郊區活動，陽明山停車場甚至出現爆滿情形，有「純度最高」主播之稱的房業涵，不禁在播報時脫口「真的不知道在想什麼」。

房業涵負責東森電視週六、週日新聞播報，正當她播報陽明山假日出現大量車潮時，忍不住說：「真的不知道在想什麼」，被觀眾當場發現，特地私訊給她，房業涵不好意思的笑回：「哈哈哈哈哈 不小心 真性情」，同時轉到限時動態表態：「人家忙著待在家防疫，啊你大哥忙著爬陽明山」文末留下一個無奈哭臉的表情符號。

考量到疫情不斷升溫，陽明山國家公園管理處透過臉書表示，為了配合防疫政策，22日封閉園區涼亭及休憩據點，包含擎天崗、冷水坑、小油坑、大屯、二子坪、龍鳳谷、硫磺谷等地，希望山友這段期間儘量待在家裡，避免在山上群聚。

然而，房業涵身為新聞主播，仍須進攝影棚才能完成工作，且在鏡頭前未戴口罩，引起部分粉絲擔憂，對此房業涵發長文解釋，播報的攝影棚空間超大，裡面只有她跟攝影機，副控在別的房間，「等於我在自言自語」，強調攝影師有依照規定戴口罩，與攝影師的距離為社交距離的2倍以上，中間還有巨型機器擋著，「攝影師是不會跟主播說到話的，我們都是跟導播用耳機溝通」，希望粉絲不需要太擔心。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)