G7跨國企業稅協議 最快本周五敲定 22:542021/05/24 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據英媒報導，七大工業國集團（G7）最快在本週五敲定一項跨國企業稅的協議，為全球制定大型企業納稅新規則掃除障礙。在美國讓步同意將全球最低公司稅率，從原本期望的21％降到15％之後，法德義等其他G7成員表示，這替7月前達成全球性協議奠定良好基礎。 AT＆T拆出媒體包袱 華納與Discovery合併 南科特定開發區F、G區段徵收工程開工 (工商 ) #全球 #協議 #跨國企業 #敲定 #英媒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》傳AT＆T將促成華納＋Discovery 最快今日公布 08:362021/05/17 財經 AT＆T砸430億美元 合併華納媒體與Discovery 22:412021/05/17 財經 Bright Machines將借殼上市 04:102021/05/18 全球財經 朝陽跨國雙碩士 強化國際競爭力 04:102021/05/17 話題觀察 持續擴大電動車版圖 富智康擬與Stellantis結盟 04:102021/05/18 財經要聞 葉毓蘭》同是不分區 執政黨的含金量就是不同 09:102021/05/17 政治 看到1周爆增近800例確診 宅神一句話狠嗆蔡政府 17:432021/05/17 政治 全球疫苗短供 聯合國呼籲G7等富國捐助 20:512021/05/17 財經 以軍炸毀媒體辦公大樓惹爭議 04:102021/05/17 國際大事 台灣晶片製造全球第一 外媒卻警告：這國砸12.6兆拚科技金牌 20:332021/05/17 財經 全球海權向亞洲轉移 美海軍居5強之首 陸爭奪霸主地位 23:122021/05/17 兩岸 財經熱門新聞 台股「校正回歸」後能開低收紅的2原因曝光 周二跌也沒關係？ - 財經 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經 - 工商時報 晶華酒店董事長籲政府電擊救命 潘思亮：觀光餐飲業瀕死 - 財經要聞 - 工商時報 美股雪崩式殺盤來了？專家保證將重挫40％至60％ - 財經 15檔庫藏股 自救度難關 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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