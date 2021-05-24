據英媒報導，七大工業國集團（G7）最快在本週五敲定一項跨國企業稅的協議，為全球制定大型企業納稅新規則掃除障礙。在美國讓步同意將全球最低公司稅率，從原本期望的21％降到15％之後，法德義等其他G7成員表示，這替7月前達成全球性協議奠定良好基礎。

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