近期居家辦公、遠距教學的人數增多，視訊會議、遠距時不但會曝光自家裝潢外，還可能不小心看到令人尷尬的一幕，日前有老師於臉書貼文，幫孩子視訊上課時，常看到爸爸只穿條內褲後頭跑來跑去，但只要換上虛擬背景，不但避免隱私曝光呈現品味形象，就算爸爸不穿褲子也不怕。

IKEA背景

IKEA於官方網站上提供許多虛擬背景。（翻攝自IKEA官方網站）

其實在許多視訊軟體如Zoom、Microsoft Teams、Google Meet等軟體，皆有換背景教學也有背景模糊的效果，但除了那些之外你還有別的選擇，IKEA將歷年型錄做成虛擬背景，提供民眾免費下載，共有12種情境可供選擇，同時也能看見IKEA推薦商品，提供你居家裝潢新提案。

紐約公共圖書館背景

紐約公共圖書館於官網提供許多虛擬背景。（翻攝自紐約公共圖書館官方網站）

哈利波特背景

哈利波特於官方網站「WIZARDING WORLD」上提供許多背景。（取自WIZARDING WORLD）

疫情之下無法出國，用虛擬背景也能幫助你達成，例如紐約公共圖書館也提供氣派輝煌的館內圖書空間，讓你一秒飛紐約感受書香氛圍；電影《哈利波特》也於官方網站上提供各式場景，如霍格華滋、奧利凡德魔杖店等經典場景，讓你不用去環球影城，也能身歷其境。

Getty Museum背景

Getty Museum的Open Content Program計畫，提供各式名畫背景。（翻攝自Getty’s Blog）

若你想營造藝術氛圍，則可以參考Getty Museum的Open Content Program計畫，讓你融入名畫當中，從義大利畫家馬可里奇、梵谷到英國國寶級藝術大師透納的作品應有盡有，讓你的視訊對象感受一波文藝氣息。

(中時 )