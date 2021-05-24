由於會館6名員工均確診，顯示感染性非常強，許多民眾湧入爭相排隊篩檢，排隊人潮直到晚間近11點仍有長長人龍，有人等了2個小時還篩不到，抱怨連連。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣新冠肺炎疫情連環爆，從溪湖、埔心、永靖擴散開來，目前確診人數已達96人，足跡擴散到員林來，加上今天（24日）縣府宣布6名確診個案都是來自員林秀妃養身會館，讓員林民眾緊張，今天傍晚擠爆員基醫院搶篩，民眾心慌深怕自己染疫。

彰化縣衛生局接連幾波所公布的確診者活動史，有多數都在員林出沒，包括今天確診6例都來自員林莒光路的秀妃養身會館，衛生局也緊急匡列相關人員進行隔離、檢疫，王惠美也呼籲5月1日到23日進出員林秀妃養身會館的民眾，務必自主健康管理，身體不適就盡速就醫。

今天縣府一公布確診者活動史，傍晚員基篩檢站就擠爆民眾，由於會館6名員工均確診，顯示感染性非常強，許多民眾湧入爭相排隊篩檢，排隊人潮直到晚間近11點仍有長長人龍，有人等了2個小時還篩不到，抱怨連連。

員基醫院表示，今天傍晚6點前篩檢人數約130人左右，6點半過後開始湧入民眾，因此緊急調度二線醫師支援。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

員基呼籲民眾有症狀、或被匡列者才需要緊急篩檢，沒有症狀者建議在家自主健康管理，若有需要篩檢的民眾，也請耐心等候。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

員林被視為下一個淪陷的地方，因為南彰化生活圈多半都會來到員林，鄰近溪湖、埔心、永靖都會到員林消費，加上最近公布的確診者足跡都在員林，像是華成市場、全聯、超商、賣場等，加上今天一公布員林6確診，使得民眾人心惶惶擠爆篩檢站。

員基醫院表示，今天傍晚6點前篩檢人數約130人左右，6點半過後開始湧入民眾，因此緊急調度二線醫師支援，員基呼籲民眾有症狀、或被匡列者才需要緊急篩檢，沒有症狀者建議在家自主健康管理，若有需要篩檢的民眾，也請耐心等候。

(中時 )