針對大陸新冠病毒疫苗是否輸入台灣的議題，大陸國台辦24日晚間再度表態，稱陸方「願意迅速作出安排，讓廣大台灣同胞盡快有大陸疫苗可用」，並稱，如果有需要，大陸也願意「積極考慮向台灣派出疫情防控專家。」

國台辦發言人朱鳳蓮24日表示，針對當前台灣疫情肆虐，國台辦多次強調願意盡最大努力協助廣大台灣同胞加強疫情防控，盡快戰勝疫情。面對島內日趨嚴峻的疫情和廣大台胞不斷承受的防疫壓力，島內一些團體和人士不斷呼籲採購大陸疫苗，我們的態度非常明確，願意迅速作出安排，讓廣大台灣同胞盡快有大陸疫苗可用。如果有需要，「也願意積極考慮向台灣派出疫情防控專家，與台灣醫療衛生人士分享抗疫經驗」，提供防疫諮詢。

朱鳳蓮呼籲，民進黨當局利用政治操弄轉移視線是對廣大台灣同胞極不負責任的做法，要立即停止各種對大陸協助廣大台灣同胞抗疫進行的污衊抹黑，採取切實行動去除人為障礙，讓廣大台灣同胞的生命健康、利益福祉儘早得到應有的保障。

對此，陸委會回應，陸方從未透過兩岸既有管道，向我方提出陸方疫苗的有關資訊，卻每每藉台灣內部疫情升溫時，放話批評我政府阻撓陸製疫苗輸入，這種明顯的統戰分化操作，台灣社會非常明瞭，國際社會也都清楚認知。台灣向外取得疫苗受到何種阻撓，對岸心知肚明，眾人也已週知，多言無益。

不過，針對大陸提供台灣疫苗事宜，立委陳玉珍曾表示，去年十月東洋董事長林全曾主動找衛福部長陳時中，告知已有能力取得ＢＮＴ疫苗至多三千萬劑，算不算正式訊息？陳時中也曾承認，香港雅各臣去年曾透過一九二二、部長信箱表達供應ＢＮＴ疫苗意願，算不算正式管道？

陳玉珍說，當前台灣疫情嚴峻，既然上海復星都公開表達願提供疫苗給台灣，蔡政府若真有心防疫、保障國人健康，就應「主動連繫」，不要講一些五四三，只是因意識型態作祟，就是不想跟大陸買疫苗。

(中時 )