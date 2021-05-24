民進黨近日指出，中國大陸對台灣發動認知作戰，但今日卻被PTT網友抓包，民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐，在PTT反串親中，又在臉書指控PTT鼓吹大家移除疾管署的防疫帳號，林瑋豐晚間發表聲明表示，那是「自以為有趣的反串留言」，除了致歉，也將暫停在眼球中央電視台職務。

民進黨立委王定宇今日在臉書表示，中國大陸的認知作戰動到疾管署的「疾管家」上，利用偽造對話方式，交棒給PTT、臉書，發動攻擊，結果PTT就開始鼓吹大家移除、封鎖疾管署的帳號。對此已經要求相關單位盡速查處這些影響防疫及國家安全的認知作戰行為。

王定宇指出，這些有很多是台灣的網路行銷公司所為，提醒這些「工具性帳號」後面的「真人」，受命、受託中國大陸、港澳黨政軍及附隨組織，對台灣進行工作，影響國家安全，可依照最新修訂的國安法開罰最高一億元。

未料晚間卻出現大逆轉，有PTT網友發現，長期在PTT上反串親中的帳號bj26bj，本人身分是在眼球中央電視台擔任寫手的林瑋豐，而林瑋豐的妻子是民進黨媒體社群中心副主任楊敏。

PTT網友發文質疑，為何林瑋豐要反串親中，造謠抹黑八卦版？為何林瑋豐在PTT反串親中後，卻又在自己臉書發文說PTT八卦版狂洗「疾管署發的是假訊息」？林瑋豐自己一個人自導自演？

林瑋豐晚間發聲明表示，對於自己在臉書的貼文及PTT上的留言，造成外界紛擾和討論，感到萬分抱歉，對自以為有趣的反串留言，個人表達歉意。

PTT網友紛紛表示「蔡總統早上還在宣傳中共打認知戰，結果搞了半天，是民進黨自己人幫中共打認知戰」，「林瑋豐你到底為何想殲滅PTT？自導自演、反串親中人士，再對PTT潑髒水，製造社會輿論，說PTT是亂源，該被關站？」

還有PTT網友抓出林瑋豐bj26bj帳號的假親中發言紀錄，不但公然「在八卦板發出指令要打垮指揮中心」，還造謠「指揮中心蓋牌」。既然現在抓到林瑋豐支持「對台灣人發動認知作戰」，網友不客氣呼籲：反滲透法該上場，國安局別睡了。

(中時 )