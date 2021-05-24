運輸成本激增的緣故，新加坡4月消費者物價指數（CPI）升幅，創近7年來新高。據星國統計局24日公布，繼3月年升1.3％，4月CPI年升2.1％，是自2014年5月來最大幅度，也超出《華爾街日報》訪調的預估中值2％，4月核心CPI年升0.6％。其中指數權重占比17.07％的運輸成本，4月年升9.7％。

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