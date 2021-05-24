新加坡4月CPI升幅 創近7年來新高 23:232021/05/24 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運輸成本激增的緣故，新加坡4月消費者物價指數（CPI）升幅，創近7年來新高。據星國統計局24日公布，繼3月年升1.3％，4月CPI年升2.1％，是自2014年5月來最大幅度，也超出《華爾街日報》訪調的預估中值2％，4月核心CPI年升0.6％。其中指數權重占比17.07％的運輸成本，4月年升9.7％。 上市櫃Q1獲利 激增1.8倍 美企現金部位高 美股大利多 (工商 ) #CPI #年升 #創近 #來新高 #運輸成本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 布袋馬公海上航線 退票逾6成 04:102021/05/18 地方新聞 《科技》iCHEF：雙北餐飲業上周末業績衰退逾6成 11:262021/05/18 財經 《百貨股》富邦媒決派利13元 12:342021/05/18 財經 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 04:102021/05/18 焦點要聞 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 《經濟》黃金東協將臨 台商大顯身手 10:012021/05/18 財經 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 《美股掃瞄》美股消息面：美元、美債息走弱 金價創逾3個月新高 10:522021/05/18 財經 《通信網路》居家防疫助攻OTT 中華電、台灣大出招 12:172021/05/18 財經 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 財經熱門新聞 台積電6奈米變5G戰場 高通繼聯發科後推新品 搶攻陸市占 - 財經 台股「校正回歸」後能開低收紅的2原因曝光 周二跌也沒關係？ - 財經 今恐限電？ 台電：中火9號機故障 供電再吃緊 - 財經 大陸掐住鋼鐵、電動車命脈 壟斷這1種關鍵原料市場 - 財經 PChome跟進了 大型家電不提供萬華、蘆洲等地安裝服務 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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