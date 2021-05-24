全球車用晶片短缺衝擊各大車廠，為此被迫數度調整生產計劃，韓國汽車龍頭現代汽車（Hyundai Motor）宣布，位在牙山（Asan）的工廠，從5月24日至26日停工3天。連同牙山工廠在內，現代在自家國內共有7間工廠，據外媒報導，牙山工廠生產Sonata、Grandeur 等車款，年產30萬輛車。

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