車用晶片短缺 現代汽車牙山工廠停工3天 23:242021/05/24 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球車用晶片短缺衝擊各大車廠，為此被迫數度調整生產計劃，韓國汽車龍頭現代汽車（Hyundai Motor）宣布，位在牙山（Asan）的工廠，從5月24日至26日停工3天。連同牙山工廠在內，現代在自家國內共有7間工廠，據外媒報導，牙山工廠生產Sonata、Grandeur 等車款，年產30萬輛車。 國道5號車流減3成 高乘載管制暫停 政院核定 國道1號岡山第二交流道 最快2024動工 (工商 ) #全球 #牙山 #車用晶片 #現代汽車 #停工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 持續擴大電動車版圖 富智康擬與Stellantis結盟 04:102021/05/18 財經要聞 《科技》鴻海旗下夏普攜手Fikser 開發車載螢幕及介面 07:452021/05/18 財經 只需打一針 上海開始供應康希諾疫苗 10:572021/05/18 兩岸 5天內兩度分區限電 高虹安：台電用電推估、備轉容量盤點機制應檢討 11:062021/05/18 政治 《日股》疫苗打太慢 日經晨失守兩萬八關卡 12:172021/05/17 財經 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 08:532021/05/18 財經 韓國軍方購買氫動力無人機 16:552021/05/17 軍事 中山大學獨創長晶技術 助半導體產業升級 04:102021/05/18 焦點要聞 2021大阪、京都住宿新選擇 近畿地方新飯店一把抓 09:242021/05/18 生活 《國際產業》Fisker：不打算投資比特幣，也無意接受比特幣付款 12:002021/05/18 財經 《熱門族群》記憶體模組廠Q2續旺 宅商機添題材 11:092021/05/18 財經 財經熱門新聞 配息殖利率出爐 金融存股族照過來 - 財經 - 工商時報 台積電6奈米變5G戰場 高通繼聯發科後推新品 搶攻陸市占 - 財經 狗狗幣台灣上架 24小時交易衝上排名 - 財經 - 工商 晶華酒店董事長籲政府電擊救命 潘思亮：觀光餐飲業瀕死 - 財經要聞 - 工商時報 台股「校正回歸」後能開低收紅的2原因曝光 周二跌也沒關係？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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