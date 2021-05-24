以色列的「水瓶座引擎公司」(Aquarius Engines)，不久前展示了一款新型的超小尺寸內燃引擎，它可以用氫氣為燃料，公司期望，它可以取代會排放廢氣的燃油機，對環境更有善。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，水瓶座引擎僅重10公斤，使用單具移動活塞來產生動力，構造簡單零件少，這也是不易故障且容易修理的優勢。除了可推動車輛以外，也可以接上發電機，成為電力供應源。

其實，水瓶座高效單活塞引擎不是新東西，它在2014年就已經出現，具有單具中央氣缸，活塞在兩個中央氣缸蓋之間移動，在早先的版本，它是裝填汽油的，不過也就在研發過程，研究團隊意識到全球環境意識高漲，下一代動力機都在設想如何不使用化石燃料，因此團隊也要跟上時代，把水瓶座引擎改造成使用氫氣為燃料，以符合未來的環保標準。該公司表示，他們已委託奧地利工程公司AVL-Schrick來進行第三方測試，並得到認證，水瓶座引擎改良版確實可以使用氫氣運作。

水瓶座引擎與汽油引擎、柴油引擎在工作原理上幾乎都相同，也是「進氣、壓力、爆炸、排氣」的四衝程，差別只在使用的燃料是氫氣，因此排出的廢氣是不汙染的水蒸氣。

公司董市長蓋爾·福里曼（Gal Fridman）說：「相比於氫燃料電池，我們的氫氣引擎在熱效率上表現更好，既便宜又實用。可以應對全球運輸、遠程能源生產所面臨的挑戰，操作上也與現在的汽油引擎幾乎沒有不同。」

水瓶座引擎目前正在北美、歐洲、亞洲和大洋洲進行實地測試。今年1月，該公司獲得與芬蘭電信巨頭-諾基亞(NOKIA)合作的機會，諾基亞將利用水瓶座發電機為通訊塔供電，並且在數公里之外的量測發電機的輸出效率。

(中時新聞網)