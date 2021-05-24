全台本土疫情連續10天都破百例，近日更出現死亡案例，其中還有猝死在家的個案。重症醫師黃軒對此表示，其實在國外確診者猝死的案例很常見，國外媒體替這種現象取名為「快樂缺氧」（Happy Hypoxia）。

疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，這波猛烈疫情造成的死亡案例有許多都是中高齡長者，且有不少人都有慢性病史。黃軒在臉書發文提到，新冠病毒會影響人類肺部功能，國外則建議這些輕症或無症狀感染者，在沒有明顯症狀出現時，待在家中自我隔離。當有些患者想就醫時就遲了，因此在家中不幸死亡。

黃軒指出，很多輕症或無症狀感染者，若是合併成隱形缺氧，症狀通常都會讓醫師感到很驚訝，由於這些輕症或無症狀感染者，初期心臟功能仍有將血液輸送到身體末梢的能力，但隨著新冠病毒入侵，會讓身體慢慢缺氧，患者初期不會感到呼吸困難，直到部分患者逐漸感到胸悶和難以呼吸後，就已是「隱形缺氧」（Silent Hypoxia），病情就會迅速惡化。

至於隱形缺氧如何形成，黃軒解釋，附著在細胞膜表面的受體蛋白「ACE2」上入侵細胞，而肺臟和肺泡上有非常多的ACE2。一旦COVID-19病毒侵犯細胞達到一定數量，人體免疫反應和病毒之間的大戰就會造成許多肺泡破壞。這可能會阻礙氧氣從肺泡進入血液的通道，如果病人體力很好，心臟夠強，可以用肌肉多作幾次的呼吸急促代償，可以多吸一點氧分子，二氧化碳也可以較快從血液進入肺臟、排出體外，因此較不受影響。隱形缺氧正在發生時，也就難以察覺。

黃軒進一步解釋，新冠肺炎會讓人類肺部氧氣移動與血流不協調（V/Q mismatch），通常血管會收縮，讓血液盡量流入肺臟中充滿氣體的部位載運氧氣，減少缺氧部位的血流。但新冠患者這套保衛機制可能會失常，使得更多血液流向肺臟受損的部位，反而較少血液流經健康部位，所以隱形缺氧發生，難以察覺。

換言之，很多「病者本身，是自己根本沒有能力判斷自己是不是要去看醫生」的，一直吸不到氣、昏迷、臉色變黑....這些會造成很多在家突然猝死的病例一直在上昇，有些是死後才知道，原來這些都是COVID-19病毒造成的，但一切往往都來不及了。有時候，有些人只是正在「快樂缺氧」（Happy Hypoxia)，而這一切只是死神的慣用手法，連病人本身也不知道，他快要死了，更何況沒有受訓重症醫療訓練過的家人呢。

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(中時新聞網)