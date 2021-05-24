國道3號南下78.1公里關西路段，24日深夜近10發生車輛追撞車禍，新竹縣消防局接獲民眾報案後，派遣關西、新埔分隊共4車8人前往搶救，現場指揮官回報約有7台車追撞，傷者共有4名，其中1名現場ohca，另外3名輕傷，由救護車送往醫院救治。
新竹縣消防局表示，現場ohca者是嘉義的38歲涂姓男子，送竹北東元醫院，33歲黃姓、52歲曹姓及29歲黃姓3名輕傷男子都是桃園人，均送桃園國軍804醫院。車禍原因由國道警方調查處理中。
(中時 )
國道3號南下78.1公里關西路段，24日深夜近10發生車輛追撞車禍，新竹縣消防局接獲民眾報案後，派遣關西、新埔分隊共4車8人前往搶救，現場指揮官回報約有7台車追撞，傷者共有4名，其中1名現場ohca，另外3名輕傷，由救護車送往醫院救治。
新竹縣消防局表示，現場ohca者是嘉義的38歲涂姓男子，送竹北東元醫院，33歲黃姓、52歲曹姓及29歲黃姓3名輕傷男子都是桃園人，均送桃園國軍804醫院。車禍原因由國道警方調查處理中。
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