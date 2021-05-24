實踐大學校長丁斌首今(24)日發一封信給全校師生表示，台北校區一名進修學制同學因與確診家人同住而受到波及，經快篩呈陽性，目前尚待PCR核酸檢測結果，該名同學已入住集中檢疫所，據查最後一次到校日為5月15日上午，相關接觸者依規定進行匡列中。

丁斌首在信中指出，5月21日下午接獲該名同學主動通報後，立即進行校園大規模消毒，5月22日上午獲悉其快篩結果後，中午即召開防疫工作小組緊急應變會議，啟動各項防疫作業，並於傍晚再次進行校園環境消毒工作，同時提供學生安心就學方案與師生關懷輔導，所有情况都在掌控中。

丁斌首呼籲，在進一步資訊更新前，請全校師生毋須過度恐慌，也不要傳播不實消息，持續做好個人衛生及安全防護措施。對於確診、居家隔離或須自主健康管理的同學或同仁，學校會配合政府部門提供各項協助，並再次籲請全校師生務必配合學校及中央疫情指揮中心指示積極防疫。

根據教育部每天公布的最新學生確診人數，截至今天，全國共有118位學生確診，包含108位本土加上10位境外移入案例，其中大專校院累計60人、高中17人、國中12人、國小19人、幼兒園10人，相較於昨日的累績確診數，今天又增加了12名案例。

(中時新聞網)