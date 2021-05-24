諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）近日警告，部分市場交易過於熱絡、泡沫正在形成，其中以美國房市、股市與加密通貨市場最令人擔憂，投資人炒作心態就像處於「西部蠻荒時代」（wild West）。

席勒21日接受CNBC電視台節目《Trading Nation》訪問時表示，儘管股市與加密通貨破紀錄的漲勢在過去幾週稍事停歇，但他仍感到憂心忡忡，其中又以房市近期榮景最令人不安。他表示：「我們現在有大量上漲動能，因此等上一年可能也看不到房價下跌。」

席勒認為，目前房價走勢令人回想起2003年，也就是房價開始暴跌前兩年。當時房價逐漸下滑，最終在2008年金融危機時崩盤。

在股市方面，席勒認為在這波前所未見的反彈裡，群眾心理同樣扮演重要角色。他認為美股估值過高，並警告通膨擔憂最終恐導致長期資產走低。

席勒亦透露，他對於加密通貨市場保持戒慎態度。儘管他曾考慮買進體驗看看，但基於加密通貨價值「脫離現實」而作罷。

(工商 )