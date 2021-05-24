謝佩芬。(本報系資料照片)

針對台灣被排除於今（24）日開幕之世界衛生大會（WHA）之外，民進黨發言人謝佩芬表示，世界衛生組織（WHO）將政治考量擺在公衛專業之前，民進黨深表遺憾。 台灣被排除在WHA之外，損失的不僅是台灣人民，更是全世界。

謝佩芬說，台灣有意願也有能力與世界各國互動、交換最新資訊、共同對抗疫情，但卻不得其門而入，有違WHO所揭櫫邁向全民均健（health for all）的宗旨。

至於中國外交部所謂因民進黨政府不承認體現一個中國原則的九二共識，導致台灣參加WHA的政治基礎不復存在。她反駁，台灣未曾屬於中華人民共和國，也從未接受中國所謂的「一個中國原則」。中國誆稱「已對台灣參與全球衛生事務作妥善安排」，昧於事實，完全不顧台灣人民的權益，與世界上民主國家的主流民意相違背。

謝佩芬強調，最近幾個月，世界上許多友邦及理念相近國家的政府官員、國會議員及民間團體，都因深感台灣在全球衛生的貢獻，而表態支持台灣參加WHA，可惜此次台灣仍被排除。謝佩芬呼籲，WHO應該將政治考量放在一旁，讓台灣有機會與國際共同對抗疫情，並做出更多貢獻。

(中時 )