民進黨立委王定宇今在臉書貼文，指控網路社群論壇「PTT八卦版」開始有帳號狂洗，鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，他指稱，這是影響防疫和國家安全的認知作戰行為。但卻有眼尖PTT網友發文指出，該帳號持有者是某綠媒寫手、前記者林瑋豐。相關經歷更陸續被起底，有網友發現疑似是他就讀台大社會系時的課堂論文，除研究「A片影展」外，當時指導老師竟是現在已官拜民進黨不分區立委的范雲。

綠營寫手大學論文封面。(圖/翻攝自PTT八卦版)。

對於有網友查到林瑋豐的太太是民進黨社群中心政務副主任楊敏(Emily yang)，PTT網友iammatrix於24日在八卦版發文加碼踢爆，林瑋豐過去在就讀台大社會系四年級時，修過一堂「性別與政治」，曾寫過一篇名為「婦女運動與公共領域參與-以Nancy Fraser批判Habermas公共領域概念 分析台大女研社A片影展」，指導教授正是當時擔任助理教授的范雲。

該網友質疑，「老師3+11毀了台灣防疫，徒弟搞反串認知作戰要毀掉台灣最大BBS，真的是有夠屌的一對師徒」、「先從同性社會運動中開始竄起名聲、當獨立媒體人後，在各網路新聞媒體平台寫稿，裝獨立中立，其實是要掩護自己的黨，攻擊其他黨」。

林瑋豐24日晚間透過臉書發聲明表示，對於自己在臉書的貼文及PTT上的留言，造成外界紛擾和討論，感到萬分抱歉，對自以為有趣的反串留言，個人表達歉意。

藥師林士峰也忍不住在臉書發文驚呼：「哇，這個是什麼黃金組合！名師強力建議機師放寬機師3+11的隔離規定，高徒自導自演營挺老共的都是XX粉的形象，把所有執政不力的過錯都推給左岸，然後島民繼續相忍為國？」。

(中時新聞網)