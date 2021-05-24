國民黨籍彰化縣長王惠美今（24）日在防疫說明會中鄭重呼籲，「很多不必要的人與人連結先不急著做」，讓人直呼發金句太有才，不過她以前還曾經呼籲讓阿扁住到挪威，因為當地監獄設備很好。

彰化縣新冠疫情出現一條新的傳播鏈，彰化縣長王惠美24日在防疫說明會中鄭重呼籲，有些事情不急著做，尤其是人與人之間的不當連結，員林市莒光路上秀妃養生會館，6名陸籍按摩女2天內全確診，彰化縣衛生局已掌握店家帳冊40名男客，也呼籲自1日起這個月都曾到店內消費的民眾，主動通報、接受採檢。

彰化縣長王惠美表示，防疫優先，很多不必要的人與人連結先不急著做，包括全縣的刮痧、按摩與養生會館，警方都會加強查緝是否仍偷偷營業，也呼籲從北部返鄉的移工、青年學子，減少同鄉聚會，落實14天自主健康管理，避免傳染給親友家人。

另根據《ETtoday》2012年09月24日報導，王惠美過去當立委時，還建議法務部長把陳水扁送到挪威去，因為挪威監獄設備很好。

(中時新聞網)