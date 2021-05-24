台灣IC設計大廠聯發科2021年第一季財報突破千億元財測門檻，且第2季4大類產品營收皆將持續成長，預估第2季營收季增10到18%，繼續挑戰歷史新高，且歸功全球晶圓代工龍頭台積電穩定供應6奈米製程，讓手機系統單晶片(SoC)市占率目前更是穩坐全球龍頭。不過，高通日前發表Snapdragon 778G 5G SoC 行動平台，同樣採用台積電6奈米製程。

高通發表主打中高階市場的S778G，這也是高通發表Snapdragon 780G 5G SoC 行動平台後，另一款S700系列的產品，瞄準新榮耀的手機首發搭載，以及獲得iQOO、Motorola、OPPO、Realme 和小米等手機品牌採用。

高通則去年發表真正意義上、首款旗艦級的5G SoC S888，由三星5奈米製程，並搶在聯發科今年發表旗艦級5G SoC之前，發表輕旗艦級的S870，延續台積電7奈米製程，而非採用去年S888所採用的三星5奈米製程，頗有叫戰聯發科的意味。去年S888上路後，功耗、溫度過高等問題讓外界議論紛紛，甚至把矛頭指向三星，市場消息還傳聞，高通將回頭找台積電生產晶片。高通則是曾經回應，對於哪家晶圓代工廠沒有偏好，只要能符合滿足客戶、消費者需求，但也曾透露三星德州奧斯汀廠區面臨暴雪，導致產能停擺而擔憂不已。

至於聯發科，2020年推出天璣1000、800和700三款5G行動晶片系列，在全球市場獲得迴響，今年1月發布最新款5G旗艦級系統單晶片 (SoC)天璣1200與天璣1100，採用台積電6奈米製程，在5G、AI、拍照、影片、遊戲等全方面的表現，滿足消費者超快速無線連結體驗。此外，依照聯發科日前法說指出，Mobile Phone、IoT(Computing and ASIC)、Smart Home以及Power IC，所觸及的市場機會在今年總計約為美金700億元，分別為290億美元、285億美元、55億美元及70億美元，且第2季4大類產品營收皆將持續成長，預估第2季營收季增10到18%，繼續挑戰歷史新高。

調研機構Counterpoint 公布最新調查報告，聯發科2021年的手機SoC市占率將保持2020年優勢領先，並持續拉開與高通的差距。聯發科的手機SoC市占率將來到37%，並與高通的市占率差距擴大至6個百分點。報告提到，6奈米製程穩定供應，是聯發科處理器維持好表現以及供貨的主要原因之一。

但僅論5G SoC市占率的話，高通仍以30%居第一，主要是在Snapdragon 8系列到入門級的4系列的SoC廣泛提供5G解決方案，聯發科市占率28%、排名第三。Counterpoint預估，2021年採用5/6/7奈米製程生產的SoC，將占整體比重近一半，並提供5G手機使用。

ALETHEIA在2020年7月喊出聯發科擠進千金的時候，當時市場認為過度樂觀，但經過三季檢驗，反而1000元價位變成市場最低，ALETHEIA選擇轉看向風險層面，將股票評級轉為「中立」。

此外，陸資證券商天風證券分析師郭明琪則是認為，5G手4月出貨滲透率在大陸市場達到80%，但通路庫存是平常水位的1倍，反應5G殺手級應用還沒出現，導致消費者對5G手機需求欲振乏力。

郭明琪指出，聯發科與高通在大陸的競爭，隨著快速成長期消退，可能會隨著戰場在中低階市場開打，加上晶片缺貨問題在今年底明年初獲得改善，讓營運面臨壓力。如今高通陸續推出新產品，迎戰聯發科在大陸市場取得先機獲得的高市占率，2大5G晶片商之爭才正要開始。

(中時新聞網)