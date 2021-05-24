momo富邦媒開第一槍，對風險較高的醫院、疫情嚴重的萬華區等，做配送、安裝管制後，PChome晚間近11點也跟進了；PChome表示，為落實無接觸的防疫政策，針對雙北地區將暫停配送上樓服務，若送件地址設有管理室，將由管理室代收。此外，大型家電等需安裝商品將暫停熱區，如萬華、板橋、中和、永和、蘆洲區等到府安裝服務。

PChome解釋，要兼顧消費者權益，又要顧及同仁健康安全，配送必須改採「變通方式」，目前配合物流夥伴於全台皆照常配送，雙北地區暫停配送上樓服務，若沒有管理室，物流夥伴會電話聯繫收件人，約定放置地點後，請收件人自行取件。

對於大型家電配送，PChome可以在指定時間內送達商品，但考慮不宜進入疫情熱區做到府安裝服務，才會決定待疫情趨緩後，再與消費者約定時間到府安裝、完成後續服務。

此外，配合政府防疫所需，將暫停提供「貨到付款」付款方式的服務，PChome建議消費者，選擇更方便且安全的線上付款方式。

momo富邦媒解釋，新配送規定是配合宅配業者要求，重新調整後的規範是，包括雙北醫院一律僅配送至收發室，大家電需要到府安裝商品暫停「萬華全區」、「板橋及中和部分區域」配送安裝服務，並於電聯時約定延後配送時間。

防疫規格升級，全台網購訂單遽增，針對近期出貨延遲，消費者的心聲，PChome強調「聽見了」，造成困擾與不便深感歉意，將盡力改善倉儲物流的配送能量，滾動式調整各種防疫工作，以滿足消費者需求。

(中時 )