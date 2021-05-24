民進黨立委王定宇表示，PTT上有人鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，並指這是影響防疫安全和國家安全的認知作戰攻擊行為，但有PTT鄉民發現，是立場親綠的前記者林瑋豐在自導自演，林瑋豐也在臉書上回應，對所有自以為有趣的反串留言表達歉意。宅神朱學恒直言，是不是該和這些側翼網軍全面開戰了？「讓1450血流成河」。

朱學恒24日晚間在臉書上表示，王定宇、蔡英文講了半天認知作戰，全部都是綠營林瑋豐在PTT反串，叫大家攻擊指揮中心，叫大家群聚破壞防疫，且他老婆還是民進黨網路中心副主任楊敏，「你說是不是該跟這些側翼網軍全面宣戰了？！」

朱學恒透露，前民進黨立委郭正亮說，這可恥至極，簡直是蟑螂窩，楊敏如果知情就應該撤職，「我說這是開戰的時刻啦哈哈哈！讓1450血流成河，讓我們奪取該我們的BNT疫苗吧！」並指現在就是為了生命跟1450對抗的時候了，打不贏1450就沒有BNT疫苗可以打。

朱學恒指出，打贏這些1450網軍側翼，就可以獲得你的生命你的安全你的疫苗作為獎賞，打不贏從此一輩子翻不了身，這件事情就這麼簡單，他也會跟著一起靠北一起罵，但如果大家不願意投入，不願意到處發言爭取BNT，讓那些說BNT是爛貨假貨、不要參與認知作戰的人贏了，就打不到BNT，只有AZ跟國產疫苗可以打。

朱學恒直言，「這是你自己的選擇行為決定一切，請你們每一個人都要講話，你這不是為了別人你是為了自己」，為了下一代和上一代，要爭取可以打比較好的疫苗的權利，也要替醫護、快遞、警察、機師、空服員和醫護人員爭取，幫他們爭取到了，疫情就會比較快開始減緩，如果爭取不到，莫德納不確定什麼時候到貨，AZ也不知道打不打得完，然後接下來的國產疫苗呢？

朱學恒認為，基本上一個總統還要跟你預告到底疫苗能不能夠快速完成，這很荒謬，如果是這樣，「你自己要決定你的命運，我不是叫你革命，而是現在你如果再不發聲你再不爭取，你永遠拿不到BNT」，且BNT明明垂手可得就在那邊，上海復星買了一億劑以後，在中國大陸生產的藥廠每年可以生產十億劑，要為了國產疫苗那少數的人的權利犧牲你自己打到更好疫苗的機會嗎？沒有國家應該要要求人民為她犧牲；沒有國家應該要要求人民犧牲獲得更好生命的權利，沒有人哪有家？沒有家哪有國？

最後，朱學恆也說，如果今天國家要求你犧牲個人的權利的話，你覺得這是一個好的國家嗎？「我直接告訴你不是！」

(中時新聞網)