國內疫情持續炸鍋，本土個案從5月11日至今（24）日止，迅速累積3656人確診，全台升級為3級警戒，不少企業為落實防疫，遂請員工改以遠端方式辦公，但居家視訊，難免會透露同仁之間的私生活，因而鬧出許多笑話。像日前Dcard就有一名男網友，跟女同事線上討論公事時，男友身上僅穿一條合身短三角褲就跑了出來，讓他當場公開出櫃，哭笑不得。

原PO視訊會議到一半，男友穿內褲闖入鏡，被同事看光光。（圖／Dcard）

根據Dcard該則貼文，近日在家上班的原PO，平時線上視訊會議下午5時30分就會結束，但某次他沒注意到時間，跟會議上的女同事探討工作業務，一聊就聊到6時許，讓剛洗完澡的原PO男友誤以為可以「隨心所欲」了，突然就穿著一條白色貼身短三角褲衝進房間，親密的磨蹭原PO肩膀問「欸寶貝！今天晚上想吃什麼！換我煮」。

儘管原PO當場立刻嚇得把男友推開，男友則驚覺自己闖禍，滿臉通紅的逃跑，但由於「肢體接觸」的瞬間全被女同事看光光，因此原PO只好苦求女同事別把他性向的事說出去，避免職場上不必要的與論，所幸原PO跟女同事關係還不錯，加上「她人蠻好，就說她絕對不會在工作上提到」，不過該名女同事話鋒一轉還忍不住歪樓，最後補一句『而且你男友身材還不錯欸』」，讓原PO哭笑不得，因此特別將糗事PO網，提醒大家在家遠距開會「一定要鎖門或是在角落面對牆壁啊」。

得知原PO遭遇，不少網友都好奇女同事目睹的畫面，於是紛紛敲碗「想看男友好身材」，或出面感嘆「我只有男友的肥肚」；另一方面還有人打趣提醒原PO「晚上要好好教訓男友了」，同時也非常有感「遠距上課上班的真的很容易暴露戀情」。

至於女同事到底會不會大嘴巴說出去，有人則認為「絕對不會在工作上提到，哪會不會在私底下提到？難說欸」，要原PO還是得留心。

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(中時新聞網)