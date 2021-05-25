林瑋豐道歉聲明。（取自網路）

（取自PTT）

對於綠營近日成天喊認知作戰，並指控有人在PTT造謠攻擊政府，結果被查出有位寫手一方面在PTT發文攻擊台灣防疫，另外又在自己臉書指控PTT有人造謠，等於是自導自演，有網友整理故事來龍去脈，並且指出，這位寫手的妻子就是民進黨網路社群中心副主任。此事件一爆出，民進黨前立委郭正亮怒斥，真是蟑螂窩！

有網友梳理整個事件如下，有位林瑋豐在臉書貼了一篇文章指控PTT造謠攻擊政府，接著就是王定宇也引用這篇指控PTT，說有很多「工具性帳號」躲在那邊引戰帶風向，協助對岸認知作戰，要徹查用國安法重辦！

結果PTT人人自危，所以不等政府徹查，鄉民就自己查了。結果就查出一個工具性帳號「bj26bj」長期、大量在八卦版進行認知作戰，幾乎在每一篇文章下面駡陳時中 、駡台灣防疫，再查下去不得了，原來這就是林瑋豐本人的帳號。

被點名的林瑋豐晚間8點43分在臉書貼出道歉聲明，「今天在個人臉書上的貼文以及PTT上的留言，造成外界紛擾及討論，個人感到萬分抱歉，對於所有自以為有趣的反串留言，個人也表達歉意。有關本人在眼球中央電視台的工作職務，此刻開始一切暫停，如外界有任何指教，請到本人臉書留言」。鄉民又查出，原來他的老婆是民進黨網路社群中心副主任楊敏。

另外還發現，原來瑋豐的大四論文指導教授還是范雲！網友並大酸：老師3+11毀了台灣防疫，徒弟搞反串認知作戰要毀掉台灣最大BBS PTT，真的是有夠厲害的一對師徒。

根據《新頭殼newtalk》報導，民進黨前立委郭正亮還怒斥，楊敏連主席都敢騙嗎？真是蟑螂窩！

民眾黨發言人楊寶楨也到民進黨立委王定宇臉書留言，「如果是自己人自導自演的認知作戰，委員也支持重罰嗎？」

(中時新聞網)