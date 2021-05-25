多數人的投資動機來自於不足、想要更多，但這種心態只會讓人變成貪心的猴子。本書從在財務管理上最核心的問題出發──「多少才夠？」幫助個人打破傳統從「錢」出發的財務計畫，聚焦於符合人生價值的理財規劃，只要一個致富思維，就能實踐一輩子都富足的人生。

【精彩書摘】

讓我們來看看你的三大橋墩：

●第一根橋墩：定義並了解自己的人生價值觀及目標

先從清楚自己的目標開始，目標應該要和你生命中重要的事一致。說比做容易？假如清楚知道哪些事可以讓自己快樂，我們就會一直努力去做，不是嗎？根據夏普的看法，這就是問題之一。我們其實花太少時間思考能讓自己快樂的事情，卻花太多時間精力追逐無法真正得到滿足的目標。接下來幾章將探索可決定哪些重要、哪些不重要的策略。

思索人生目標時，至為重要的是，要按照時間範圍來分類：

→短期目標：每週吃一次好料、每個月和另一半一起休個短假、放假日，或是加強專業能力。

→中期目標：買第一棟房子或是改善現有的房子、成家、規劃子女教育，或是到海外度長假。

→長期目標：打算何時退休，以及退休後的生活規劃。通常你會發現這些也就是中期目標的延長。

以下是頂尖理財顧問經常用來協助客戶釐清人生目標的問題。不妨花點時間，思索一下你的答案。

‧你最大的成就是什麼？原因？

‧你對未來感到最大的不安是什麼？

‧激勵你努力的動機是什麼？

‧明年最想要達到的個人目標是什麼？三至五年後又是什麼？

‧五到十年內，在工作、個人及財務這三方面，最希望成為什麼？

‧你的興趣嗜好有哪些？如果有閒錢的話，會用來做什麼？

‧在你的職業生涯、個人生活及家族親友間，希望留下些什麼？

‧你和家人希望未來能實現、最重要的事情是什麼？萬一辦不到，你的感受會如何？目前你又願意做什麼犧牲來實現這件事？

‧多少錢才夠？為什麼？而你又是怎麼判斷的呢？

一旦決定了自己的目標，你可能會發現清單太長了，而不太可能全部完成，這時候就得取捨。因為沒有人可以得到全部想要的，所以才需要排列優先次序。可以選擇現在過得舒服點，把錢花在當下滿足短期目標；或決定把錢省下來，為提早退休預做準備。一旦確認目標，就可以往回推算。為了實現日後目標，現在就需要開始詳細規劃。

●第二根橋墩：在符合人生價值觀及目標的前提下，建構一套妥善運用自己資源的理財策略

勾勒目前及未來的財務資源會比想像中還要簡單而有趣。事實上，花些時間想想自己在人生各階段希望能達成的事，很有激勵效果。

基本的步驟包括：用編制預算的方法，先確認目前的收入及支出。不必過於精準，只需預估就足夠當成起點。在任何一家文具店都能買到收支本，或是請理財顧問幫忙。同時列出資產和負債，藉此算出資產淨值。

預估中期（三年）及長期（五至十年）的收入及支出。先計算可能儲蓄的金額，再分別預估在中期、退休時及退休後幾年內，扣除負債之後的資產成長狀況。在所希望的退休生活品質下，試算估計的退休金足夠支付多久，這是個很有價值的練習。

平衡目前及未來的需要與目標。在進行這個試算的過程中，將漸漸發現在目前的計劃裡，有哪些重要目標是負擔得起。如何在退休後所嚮往的財務安全和生活品質，與目前的日常生活開銷兩者之間求得平衡，是大家要面臨的重大挑戰，尤其是當家裡還有待養育的青少年及年邁的父母，這個挑戰就顯得特別嚴峻。

亞洲某些地區的理財規劃顯得更艱辛，因為部分地區的文化要求晚輩必須負擔年邁父母的晚年生活，但人們卻愈來愈長壽，而物價愈來愈高，養育孩子的費用同時也不斷提升，再加上大多數的人都希望在照顧家庭成員以外，還有屬於自己的生活。在缺乏社會福利制度的協助之下，這也難怪亞洲中年人自嘲自己是「三明治的一代」。

省下一塊錢，投資一年下來後，不論賺或賠五％，對財富不會有什麼大影響。但如果不先省下這一塊錢，什麼都得不到。經過時間的推移，投資報酬率會產生巨大的複利效益，加上定期定額儲蓄性投資後，蛋糕就會愈來愈大，而蛋糕上的糖衣也會愈來愈厚。當完成預算編製後，先確認結餘有多少，並且確保每個月都會將其加入定期定額的投資計劃中不會亂挪用。

●第三根橋墩：發展適合自己的投資策略

確認人生目標及安排好財務資源之後，整個理財架構下第三個，也是最後一個要素，就是要建立投資策略。為了獲得實現人生目標的最高機率，根據目前及未來的財務狀況，投資組合該配置多少比重在成長性資產（例如股票和不動產），將是最重要的投資決定之一。

投資策略可以幫助你根據真實的情形和選項，決定適合承擔的投資風險是多少，而非根據武斷的問卷，就將自己歸類於積極型或是保守型的投資人。

《多少才夠？》/天下雜誌出版

(中時新聞網)