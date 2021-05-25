在這個隨便買股票都能賺錢的時代，為什麼還是有人慘賠出場？長期來看股票投資比債券與貨幣市場多出5％至7％，但多數投資人的獲利卻低於大盤。連天才科學家愛因斯坦都曾追高殺低反被套牢，怎麼樣的投資行為能創造持續獲利？理財規劃專家艾貝與福特，結合經濟學與心理學，及34年來帶領客戶穩渡六次金融危機和股票崩盤的豐富經驗，分享朝著富足人生前進的理財觀，讓你擺脫焦慮，聚焦真正能增進財富與快樂的關鍵行為，遵循自己的價值觀與人生目標，進而規劃個人的理財與投資策略。

【精彩書摘】

沃辛頓夫婦面臨了單薪家庭常見的問題。剛結婚時，伊莉莎白是老師，賽巴斯汀則是銀行的高階主管。儘管居住的倫敦是全球物價最高的城市之一，兩人還是過著舒適的生活，甚至負擔得起奢侈品。婚後幾年，他們買了棟雙併的房子，替未來的家庭生活做準備。

不過三十五、六歲，已經有了四個不到六歲的孩子，一點也沒浪費時間。現在，沃辛頓一家僅倚賴賽巴斯汀一個人的薪水；雖然收入比以前多，但工作責任及時間也隨之增加。伊莉莎白則樂於扮演專職媽媽，但是目前家裡的隔間設計讓她很不方便；小廚房和客廳獨立分開，不利於隨時關注到處亂跑的孩子，而爐台也太低了，小孩都能搆得到。

出於長時間投入工作的愧疚，賽巴斯汀提議改建房子，增加一間臥室，並將客廳改成開放空間，更適合全家人相處。雖然得花點時間，才能存夠改建房屋所需的五萬英鎊，但這筆花費將很值得。

賽巴斯汀的同事卻建議另一個更容易的方法。因為此時倫敦房地產的價格正在飛漲，賽巴斯汀可以去借一筆金額不大的頭期款，以預購方式買戶公寓，兩、三年後在房子完工前賣出，就能賺上一筆可觀的利潤。他的同事吹噓說這樣所賺到的錢，將會遠超過需要的五萬英鎊，而且根本不用花自己的錢。

賽巴斯汀和伊莉莎白開始體悟到光憑上班族的薪水永遠賺不了大錢，如今一個千載難逢的大好機會就在眼前。他們自忖，房地產會出什麼差錯？於是開始夢想房屋改建後的日子將會多麼美好，以至於無法理智判斷。

就在他們借錢繳付頭期款後不久，倫敦房地產市場的價格開始陷入混亂。眼見暴風即將來襲，建商加速趕工，竟然將完工交屋期提前了整整一年。當賽巴斯汀和伊莉莎白收到改建舊屋工程的預估報價時，同時也接到建商要求結清預售屋尾款的通知。由於此時房地產價格低迷，建商只得將同一批預售屋降價求售變現。

夫婦兩人算一算，發現若此時出場將十分不利。如果認賠賣掉預售屋，將虧損五萬英鎊；忍痛付清尾款的話，則需再借五萬英鎊，可以預見未來多年會持續背負龐大債務。

這件事情帶來的壓力，讓兩人的婚姻面臨極大挑戰，甚至讓伊莉莎白處於崩潰邊緣。

●做正確的選擇

伊莉莎白和賽巴斯汀的故事來自一個平凡家庭，並且不是特殊個案。所幸，有不少容易遵循的策略可以避免重蹈這對夫妻的覆轍，並得到更好的成果。這一章會解釋這些策略，以及如何運用於個人理財的架構，讓你一生受用。這架構就是快樂之橋。而橋底下有三根橋墩：

1.定義並了解自己的人生價值觀及目標。

2.在符合人生價值觀及目標的前提下，建構一套妥善運用自己資源的理財策略。

3.發展適合自己的投資策略。

想好好享受自己選擇的人生，有健全穩健的理財策略是很重要的一步，而投資則是大多數理財策略中的關鍵。

「全生涯理財規劃」並不只專注在比別人擁有更多財富。它包含了先內省，確認自己的價值觀及目標，且之後所做的決定都能與其維持一致，而不是把金錢多寡視為成功的指標。很少有人的計劃反映出一生真正希望達成的目標。你需要為自己訂定理財計劃，而不是光只想到錢而已。

安睿理財規劃顧問公司的調查顯示，對生活高度滿意與自認對人生毫無把握的人，兩者間的主要不同只有一點：對於個人財務的掌控感。不論是有高收入，或是被貸款壓得喘不過氣的人，皆適用這個原則。

自認對生活感到高度滿意的人都有理財計劃。這個計劃不見得要很詳細，有些簡單到只是一個月的預算表、或是訂定最低存款目標，甚至連紀錄都沒有，但仍然稱得上是個理財計劃。

《多少才夠？》/天下雜誌出版

(中時新聞網)