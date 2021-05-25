繼「硬地之王」喬科維奇拿下史無前例的澳網第9冠後，「紅土之王」納達爾也要在5/30 巴黎的法國網球公開賽（French Open）挑戰史上最高的第14冠，納達爾能否再創新紀錄可說是眾所矚目，法網期間(5/30 (一)～6/13(日))喜歡網球的朋友們可以把握機會，買張運彩支持自己喜歡的球員。

法網公開賽 紅土之王納達爾挑戰第14冠

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

法網是網球四大公開賽中唯一採用「紅土球場」的賽事，由於「紅土球場」場地的摩擦係數較大，球彈跳的速度較慢、高度較高，接球方可以有較長時間反應，雙方來回擊球的次數往往會較硬地及草地多，有利於毅力好、韌性強的選手，賽事過程你來我往也會更加精彩。

法網納達爾13次冠軍「正確比數」次數統計。(台灣運彩提供)

只要提到法網的比賽，大家第一個會想到的就是「紅土之王」納達爾，他在近16年的法網比賽中就拿下了13次的冠軍，奪冠率高達81.25％，即使到了競爭最為激烈的冠軍大戰，還是可以有壓倒性的勝利，13次奪冠的冠軍賽中，納達爾以直落3拿下冠軍的次數就高達6次，將近一半，其他7次也都以3：1強勢的姿態奪冠，沒有1次是需要拉鋸到第5盤才奪冠的，可見納達爾在紅土球場的宰制力，獨占鰲頭。

法網冠軍戰16年來比賽結果。(台灣運彩提供)

大家在投注「正確比數」玩法時可以參考納達爾第１次奪冠法網開始（2005）到去年(2020)共16年的冠軍戰比賽結果統計，除此之外，運彩也提供「冠軍」、「輸贏」、「大小」及「單雙」等各種玩法，大家觀賞法網比賽時可買張運彩，驗證一下自己的眼光，有機會抱回大獎。

網球運彩玩法說明。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)