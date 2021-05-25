令眾人害怕的水逆即將在5/30登場，在水逆正式來臨之前，許多人已經開始感到不順遂，因此也特別擔心這波水逆會帶來各種不便。不過，也有些星座幸運逃過一劫，星座運勢網站「星座愛情不求人」分享，射手座、金牛座、獅子座的運勢逆風翻盤，近期好運連連，無論是財運、事業運都非常順利，還有貴人出手相助，讓其他受到水逆影響的星座非常羨慕。

▍1.射手座

射手座近期受到「福祿」吉星保佑，運勢即將逆轉，身邊會有貴人出現，運氣越來越好，財運、桃花運都明顯提昇。近期射手的財運很旺，甚至會有超越想像的錢財降臨；空窗已久的人，如果能抓緊機會，這段期間有機會邂逅合適的對象。這段時間全力奮鬥將會有所收穫，不會做白工，如果能把握機運好好努力，對於未來將有很正向的幫助，不過也要特別注意身體健康，無論生活和工作有多忙碌，都不能忽略身體的警訊，畢竟健康是人生最重要的資本。

▍2.金牛座

雖然水逆即將到來，但金牛座卻即將在近期迎接好運，事業上越來越順利，有升職加薪的機會，財運整體還算平穩，偏財運特別旺盛，有機會獲得意外之財。金牛座性格老實，待人寬厚，原本就是一個福氣滿滿的星座，他們在近期可以獲得一個絕佳的賺錢機會，讓財富達到高峰，在水逆一片哀號遍野之下，逆風翻盤成功。

▍3.獅子座

獅子座過去一段日子運勢總是起起伏伏，過得很辛苦，不過也因此累積不少經驗，近期這些經驗可以派上用場，下半年有賺大錢的好運降臨，無論正財、偏財都很旺，獅子座眼光很長遠，做事往往領先同業，走在最前面，這陣子更是勢如破竹，身邊有貴人幫助，能夠逆風翻轉命運，工作、生活都越來越順利，讓其他受到水逆波及的星座羨慕不已。

(中時新聞網)