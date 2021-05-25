台灣新冠肺炎疫情嚴峻，政府因而發布了全國三級警戒；不只台灣人正在力抗疫情，馬來西亞也在 5 月 12 日開始了 MCO（行動管制令）3.0(一次搞懂 MCO, RMCO, CMCO)，明令除了維生服務外，其他場所一律關閉、人民不許跨洲移動，且一戶僅限兩人出門購買必需品。

疫情影響下，社群媒體上的話題對人們的影響力倍增。

本週南向觀測站，一起看看大馬人最近聊什麼？

【話題一｜YBB 事件，連載三週的大馬網紅鬧劇？】

現在大馬紅什麼？話題一｜YBB 事件，連載三週的大馬網紅鬧劇？（TenMax提供）

疫情之下，人們將更多注意力放在網紅身上，尤其近期的「YBB 事件」更成為大馬人關注焦點，不少網友驚呼「比連續劇更誇張」、「每天起床都要看進展到哪了」。

長相甜美的 YBB 楊寶貝是大馬知名網紅，4 月 18 日傳出企圖跳樓輕生的消息，所幸經過消防員安撫，才將她帶離五樓陽台。消息一出，網路上冒出許多的「受害者」，表示曾在 YBB IG 上購買半價名牌包，匯款後卻什麼東西也沒收到，質疑 YBB 是「假自殺、真躲債」。

相關消息在網上愈滾愈大，各地都有人組成受害者自救會；後續更有多名大馬 YouTuber 聯合拍片，指控 YBB 曾拿他們的社群帳戶進行詐欺，偷取證件、假慈善、借錢不還等等罪行。此一事件可說掀起了大馬 YouTube 圈內海嘯，不少與 YBB 掛鉤的網紅、YouTuber 被網友列入黑名單，網路上更出現 「值得關注的優質 YouTuber」白名單。

YouTube 是大馬使用率最高的社群媒體，網紅行銷在當地十分盛行，提醒廣告主與網紅合作前，務必衡量對方的聲量、品質與過往紀錄，以免花大錢反而得罪消費者，連累了品牌形象！

【話題二｜《轉學來的女生》爆紅，迷因、論壇都是她！】

現在大馬紅什麼？話題二｜《轉學來的女生》爆紅，迷因、論壇都是她！（TenMax提供）

宅在家，當然要追劇！Netflix 泰國懸疑新作《轉學來的女生》在馬來西亞社群竄紅（當地譯為《禁忌女孩》）相關劇照瘋傳，被網友二創作成大量迷因梗圖。

其中，女主角 Nanno 更被稱為「泰國版富江」，包含 Goody 25 等知名網路媒體，紛紛發布 Nanno 相關文章。另外，據大馬同事的線報，馬來西亞大眾普遍「哈泰」，泰國笑點、戲劇廣告很合大馬人的胃！因此，這部懸疑劇會大紅，似乎也在情理之中

【話題三｜高中老師把強暴當玩笑？網友串連怒斥】

現在大馬紅什麼？話題三｜高中老師把強暴當玩笑？網友串連怒斥。（TenMax提供）

4 月 24 日，大馬女高中生 Ain 在推特發文，指出學校老師竟於課堂上講解性騷擾法規時，開玩笑道：「如果你想強暴人，不要強暴 18 歲以下的，強暴 18 歲以上的。」還說：「如果是男生被強暴，他們通常不會去警局，因為他們自己也很享受。」

這番錯誤言論讓 Ain 難以忍受，發文揭露，並發起 ＃MakeSchoolASaferPlace 串連；發文一出，Ain 受到許多網友攻擊，甚至有同班男學生威嚇要強暴她。此事引起前教育部長等公眾人物的關注，但校方並未正面處理，輔導老師稱 Ain 只是「比較敏感和情緒化」，校方更以「連續三天未到校」為由，對 Ain 發出開除警告信，但發出不當言論的老師與男學生卻未受懲戒。

隨著事件延燒，愈來愈多網友力挺 Ain，＃StandWithAin 主題標籤也登上熱門話題，串連人士中不乏醫生、明星和政治人物，紛紛呼籲教育部和校方正視這個問題，讓學校成為一個真正安全、友善的地方。

(科技)