手臂上注射疫苗的奧秘。

台灣新冠疫情反撲，國人瘋搶施打疫苗，不過是否想過為何疫苗多在手臂上施打？專家指出考量因素很多，除了和能否有效觸發免疫反應有關外，引發副作用的程度、施打的便利性等也考慮在內。

美國普渡大學（Purdue University）護理學院（School of Nursing）副教授李察姿（Libby Richards）21日在澳洲學術網站「對話」（The Conversation）撰文解析在手臂上施打疫苗的奧秘。

她介紹疫苗接種可分為肌肉注射（intramuscular injection）、皮下注射、口服疫苗等多種，在手臂肌肉上施打新冠疫苗就是屬於肌肉注射，皮下注射則包含麻疹、腮腺炎等，輪狀病毒主要以口服疫苗為主。

為什麼多數疫苗都是在手臂外側的三角肌（deltoid）上施打呢？李察姿分析，第一個原因是因為肌肉層有免疫細胞，免疫細胞能夠辨識抗原（antigen），抗原是病毒、細菌的小分子物質，成份包含病毒的蛋白質，疫苗將抗原注射進人體後，能夠觸發人體免疫反應，進而製造抗體、殺死外來病毒。

疫苗注射進人體後，肌肉組織的免疫細胞會辨識出抗原，並且將抗原帶至淋巴管中，然後進一步運送至淋巴結。淋巴結是人體免疫系統的重要組成，裡頭包含更多的免疫細胞，能夠辨識疫苗裡的抗原，然後啟動免疫反應、製造抗體。

疫苗通常選在手臂上的三角肌上施打，原因在於那裡距離腋下的淋巴結很近，能夠加快免疫反應作用時間。除了腋下，腹股溝也有淋巴結，因此有些人也會在大腿上注射疫苗。

疫苗多在手臂上的肌肉施打，第二個原因在於副作用較小，在三角肌上施打通常會出現局部發炎、痠痛的狀況，但是如果疫苗是注射進脂肪組織，由於脂肪組織血流較少，疫苗成份吸收效率較差，發炎的機會也會提升。

此外，如果疫苗成份包含佐劑（adjuvants），佐劑能夠強化人體對抗原的免疫反應，這類疫苗通常必須在肌肉層施打，以避免大範圍的發炎症狀。

其他因素則和施打便利性比較相關，通常3歲以上才會在手臂的三角肌注射疫苗，3歲以下幼童會在大腿注射，因為他們的手臂肌肉比較小，而且尚未發育完全。

除此之外，現在許多疫苗都是集體施打，在一個許多人盯著看的大型空間裡頭，對接種疫苗的民眾來說，捲起袖子絕對比「當眾脫褲」還沒有障礙。

(中時新聞網)