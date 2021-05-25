自去年新冠肺炎疫情爆發第一波感染以來，「台灣房仲第一品牌」永慶房產集團為保護客戶和員工，並確保服務不中斷，持續積極鼓勵消費者可以透過永慶房仲網、永慶快搜APP的〈實境找房〉進行線上賞屋，更加強宣導第一線經紀人善用數位科技工具作業，降低接觸，落實防疫措施。

2017年打造的〈實境找房〉服務，是全球首創、有專利的服務，將「MR智能生活」看屋服務延伸至智慧手機、平板電腦中，主張「買房前，先體驗周邊生活圈」！因為大環境無法輕易被改變，而居家室內空間，可以透過裝潢變舒適和便利。

〈實境找房〉與Google街景結合，透過智慧手機或平板，讓消費者在家動動手指，就有親臨現場的效果，可以沿著物件周邊的街道巷弄散步，抓出公車、捷運站、餐廳、賣場等位置，一點一滴描繪出周邊生活圈的樣貌，並充分掌握。而它配備的720度室內環景照片，可以清楚看見房屋內的細節，協助客戶進一步掌握內部屋況，大小環境都照顧到了。

永慶快搜APP多項功能，讓客戶和經紀人可以降低接觸，落實防疫措施。（圖/永慶房產集團提供）

再搭配即時通訊軟體，讓分隔兩地的經紀人和客戶，一個下午就能快速瀏覽上百個物件，大幅縮短客戶帶看時間，深獲喜愛，全台各地都有滿意的服務案例回饋。〈實境找房〉顛覆舊有的找房模式更獲得「數位奇點獎」、「創新商務獎」的肯定。

被暱稱為「科技房仲」的永慶，第一線經紀人早已習慣運用科技工具服務客戶，完成工作。近日受疫情影響，第一線經紀人更是積極邀請客戶、使用〈實境找房〉在家輕鬆線上賞屋、線上體驗生活圈。永慶表示，觀察近日網站與APP流量約增加一成多。

(中時新聞網)